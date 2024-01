Apio Quijano denuncia que le robaron su camioneta

¡El integrante de Kabah irá a juicio el 1 de febrero!

Luego de haber pasado unas románticas vacaciones con su novio, Juan Pablo Serrano, en Qatar y Dubai, Apio Quijano no la está pasando nada bien, ya que ha denunciado ante las autoridades correspondientes y públicamente que su camioneta fue robada y vendida.

“Voy a juicio el 1 de febrero, me tienen que apoyar muchísimo. Me robaron mi camioneta anterior y fui a levantar una acta, una denuncia, pero esta camioneta se vendió, y entonces el hombre que la tiene, pues se la quiere quedar porque él la compró, pero es mía. Entonces nos vamos a ir a juicio él y yo, a ver quién se queda la camioneta, ¿cómo ven, qué opinan de eso, chavos?”.

“Hay que apoyar esta causa en las redes y decir que se haga justicia. A mí me la quitaron, a mí me robaron mi camioneta, esperemos que a justicia de México me apoye, ¿quién me va a acompañar de ustedes?”, declaró el hermano de Federica Quijano, reservándose para otro en vivo el nombre de la persona que le robó su vehículo “y está fugado; tiene muchos abogados, quiere pelear, cuando sepan van a ser un pinc.. coraje como lo hice yo”, agregó.

