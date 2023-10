¡Por fin! Apio Quijano recibe el auto que se ganó en ‘La casa de los famosos México’

Tuvieron que pasar más de dos meses para que Apio Quijano por fin recibiera su premio, y seguramente de algo sirvieron las quejas de él y Wendy Guevara que se viralizaron en agosto, pues ambos denunciaron que todavía no les entregaban sus premios; sin embargo, al parecer tanto la influencer como Apio ya quedaron a mano con los productores de “La casa de los famosos México”.

¿LA RECUERDAS? ASÍ FUE LA DINÁMICA CON LA QUE APIO QUIJANO SE GANÓ UN CARRO EN LCDLFM

Tal vez no recuerdes cómo fue que Apio Quijano se ganó un auto en “La casa de los famosos México”, y es que este fue uno de los primeros retos que se jugaron en el reality show:

Los concursantes pusieron una de sus manos en un automóvil Fiat, y aquella persona que aguantara el mayor tiempo posible tocando el coche se lo llevaría como premio. Al final, Apio Quijano logró imponerse tras permanecer inmóvil durante horas en la misma posición.

APIO QUIJANO RECIBE SU COCHE Y LO PRESUME EN REDES

Apio Quijano usó su cuenta de Instagram para anunciarle a sus seguidores la buena nueva: con la canción de “We Are The Champions” como fondo musical, el cantante de Kabah presumió un video de su nuevo coche rojo.

“¡AL FIN MI PREMIO Y ESTOY LLENO DE EMOCIÓN! Ganar un coche no es algo que se gana todos los días y me hizo recordar la gran experiencia que viví en @lacasafamososmx, ¡gracias a @fiat_mexico por este gran regalo y por esta emoción que sentí!”, escribió Quijano en su post.

¿APIO QUIJANO VA A VENDER EL COCHE PARA REPARTIR EL PREMIO?

Entre los comentarios destacaron las felicitaciones, pero también otros mensajes especiales: los fans de Apio le pidieron que no vendiera el coche para repartir el premio entre los otros miembros del “Team infierno”, propuesta que generó una intensa polémica en su momento.

Sin embargo, los fans de Apio Quijano pueden estar tranquilos, y es que como el mismo cantante lo dijo en un video de TikTok, prácticas como esas no estuvieron permitidas en LCDLFM: “La producción la me dijo que no puedo repartir lo del coche”, mencionó el cantante en su momento.