¡Vivan los novios! Enrique Orozco le propone matrimonio a Alma Cero: VIDEO

A finales de diciembre del año pasado, te informamos en exclusiva que Alma Cero se dio una nueva oportunidad en el amor.

“Tenemos cerca de tres años de amigos, nos presentó una amiga en común en el estreno de ‘Hoy no me puedo levantar’. Enrique es amante del teatro, y actualmente es productor, presentador y principal patrocinador de los Premios Metro; o sea, tiene una vena artística muy grande, y deberían ver cómo baila”, nos compartió en esa ocasión la actriz de 48 años.

Por su parte, Enrique Orozco, quien es especialista en trasplante capilar de famosos como Edwin Luna, Poncho de Nigris, Carlos Trejo ‘El Cazafantasmas’, Germán Ortega, entre otros, nos expresó: “Alma es esa persona comprometida, amorosa, fantástica, ¡es divertidísima!, nos la pasamos riendo todo el tiempo, me hace mejor persona y eso es algo que yo estaba buscando. En nuestras decisiones van nuestros hijos por delante. Me hace no querer buscar nunca a nadie más; en 10 años sé que celebraremos nuestro amor también en TVyNovelas, y estoy listo para tener toda una vida con ella”.

De acuerdo con información del periodista de espectáculos, Gilberto Barrera, ayer por la noche, Enrique le dio la gran sorpresa a la actriz en un restaurante de la CDMX.

“La invitó a cenar en una área privada; cuando la pareja salió, ya estaban todos los amigos, los acompañaron 30 cómplices, entre ellos, Daniel Bisogno, Germán Ortega y Daniela Luján, hubo comida italiana y francesa para los invitados... ¡Aún no hay fecha de boda!”.

También puedes ver:

Lucerito Mijares y Ángela Aguilar participarían en nuevo reality de Televisa

Revelan la causa de muerte de Alec Musser a los 50 años

Adriana Fonseca rompe en llanto al sufrir agresión de un taxista de aplicación en CDMX: VIDEO