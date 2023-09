Apio Quijano cumple su palabra y no ensaya con GB5 por lealtad a Sergio Mayer

Tachan de “ridículo” a Apio Quijano por no querer cantar con GB5 canciones de Garibaldi.

Hace unos días, Apio Quijano le prometió lealtad a Sergio Mayer, a través de un live, pues "él no subiría al escenario de los 90’s Pop Tour a cantar con GB5”, grupo formado por exintegrantes de Garibaldi.

El integrante de Kabah cumplió su palabra, pues en redes circula el video de un ensayo de la coreografía ‘La ventanita’, donde se ve al fondo a Apio Quijano sentado en una silla platicando con otras personas, mientras GB5 y demás integrantes ensayan la canción.

“Es una decisión que yo tomé, yo tengo una muy buena relación con todos ellos, es una lealtad hacia ti, que yo me suba o me baje de una canción, no me hace ni mas ni menos artista, me hace ser un buen amigo”, le expresó Apio a Mayer.

Por su parte, Sergio Mayer le mandó un mensaje de agradecimiento a su amigo del Team infierno por la solidaridad que ha mostrado con él.

“Si tú decides subir con mis excompañeros, tú sabes, yo no te lo pedí, te adoro, eso se llama lealtad, te mando mi cariño, te respeto igual y no hay ningún problema, lo sabes, ¿verdad, hermoso?”.

De hecho, ‘El Tata’ le dijo a Apio que algunos de sus fans que irán al concierto de los 90’s Pop Tour, este 29 de septiembre en la Arena Ciudad de México, le aseguraron que gritarán "¡team infierno, team infierno!”.

Las redes reaccionaron ante la postura que ha tomado Apio con GB5.

“LCDLFM y el team infierno ya quedó en el pasado, se me hace una ridiculez por parte de Apio"; “No van a poder dormir los Garibaldi al ver que Apio no quiere bailar con ellos, pobrecitos van a sufrir mucho"; “Gracias al ‘Tata’ renacieron los Garibaldi"; “Eso es lealtad de Apio"; “Garibaldi no es nada sin Mayer"; “Nadie es indispensable en Garibaldi, no necesitan a Mayer”.