Katia Llanos acusa a Sergio Mayer de violencia verbal

Katia Llanos guardó silencio por mucho tiempo respecto a los malos tratos de Sergio Mayer.

La cantante Katia Llanos decidió ya no callar más al señalar ante las cámaras la violencia verbal que Sergio Mayer ejerció en contra de ella.

“La realidad es que sí, sí hubo (maltratos), pues sí la verdad me es difícil realmente hablarlo abiertamente, creo que habíamos guardado mucho silencio durante mucho tiempo... Yo me acerqué y le dije en algún momento: ‘No te reconozco’, qué onda, éramos hermanos, pero él dice que era el productor, que es muy exigente”.

Asimismo, la cantante de GB5, grupo que reúne a varios integrantes de Garibaldi, sin Sergio Mayer, recordó el maltrato emocional del exintegrante de LCDLFM.

“Sí hubo malos tratos, hubo muchos desacuerdos... Sí me insultó en algún momento, me dijo que mi nombre no valía nada, que él era más importante, que su nombre era más importante”.