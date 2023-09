Charly López estalla contra Sergio Mayer: Por atrás está dando puñaladas durísimas

Charly López explota contra Sergio Mayer por el nombre de Garibaldi.

Todo parecía ir bien entre ellos, pues hace unos días Charly López aclaró que no existían pleitos con Sergio Mayer. Sin embargo, el cantante por fin reveló públicamente los verdaderos motivos por los que no invitaron al exintegrante de LCDLFM al reencuentro de la famosa agrupación de los 90’s.

“Lo que menos queríamos ni queremos era tener problemas con nadie. El nombre de Garibaldi no lo tiene ni Sergio (Mayer) ni nosotros ni nadie, el nombre está ahí, está todavía en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), a ver quién lo tiene”.

“Por respeto le cambiamos a GB5 cuando Sergio salió de la casa en lugar de llamarnos y decirnos tenemos una disyuntiva de ver cómo iba a salir, iba a salir muy famoso y decidimos esperar a ver qué pasa y lo primero que hace es demandar a la Arena Ciudad de México y empezar a hacer un complot contra nosotros, eso no es de hermanos”.

Charly mencionó que ‘El Tata’ sigue atacándolos, pero eso no impedirá que junto a Paty Manterola, Luisa Fernanda, Charly López, Víctor Noriega y Katia Llanos, GB5 siga haciendo presentaciones.

“Por respeto, reitero, no quisimos ponerle Garibaldi, le pusimos GB5, por todos los ataques que nos está haciendo y nos sigue haciendo mediáticamente él. Y si quiere hacer un libro, quiere hacer una bioserie, está en todo su derecho... Él por detrás de nosotros empezó a tirar, tirar y tirar, y en frente de la cámara (dijo): ‘Es que no me hablaron mis hermanitos, mis hermanos de vida’, y por atrás está dando unas puñaladas durísimas”.