Anna Ferro niega romance con ex de Ingrid Coronado; narra lo que en verdad pasó

Ana Ferro sí se encontró con Charly en la fiesta de cumpleaños de la abogada Mariana Gutiérrez. Y sí estuvieron platicando y ella se echó a reír a carcajadas con un comentario de él. Pero de ahí a que hayan comenzado un romance hay un largo trecho.

Anna Ferro decidió aclarar lo que sucedió en aquella fiesta en la que muchos vieron el nacimiento de un noviazgo entre la ex pareja de Fernando del Solar, Ana Ferro; y la ex pareja de Ingrid Coronado, Charly López.

De hecho, Anna acepta que ese fue un elemento que añadió cierto morbo al encuentro.

“La gente nos vio con sorpresa porque estábamos juntos y porque teníamos un tema en común”.

Ese tema en común es que cada uno por su lado y por diferentes motivos tiene problemas con Ingrid Coronado.

Ana se enfrenta a ella en un pleito legal por la herencia de Fernando del Solar, cuyo departamento de Cuernavaca pelean ambas mujeres.

Por su parte, Charly se enfrascó en una guerra de declaraciones y acusaciones mutuas con Ingrid sobre su separación y supuestas infidelidades.

¿Qué se dijeron Charly y Ana Ferro?

Ana Ferro está consciente que por eso mismo, su encuentro con Charly resultó todavía más polémico.

“Pero no hay romance, no hay noviazgo. Yo le dije que era un hombre encantador, intercambiamos nuestros teléfonos pero nada más”

Ferro considera que su encuentro con Charly fue una “Diosidencia” porque conectaron muy bien y “echaron el chal” durante largo rato.