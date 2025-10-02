Suscríbete
Famosos

Anna Ferro niega romance con ex de Ingrid Coronado; narra lo que en verdad pasó

La ex pareja de Fernando Del Solar considera que Charly López es un “tipazo”

October 01, 2025 • 
Alejandro Flores
anna ferro.jpg

El encuentro no fue como se pensaba

Instagram

Ana Ferro sí se encontró con Charly en la fiesta de cumpleaños de la abogada Mariana Gutiérrez. Y sí estuvieron platicando y ella se echó a reír a carcajadas con un comentario de él. Pero de ahí a que hayan comenzado un romance hay un largo trecho.

Anna Ferro decidió aclarar lo que sucedió en aquella fiesta en la que muchos vieron el nacimiento de un noviazgo entre la ex pareja de Fernando del Solar, Ana Ferro; y la ex pareja de Ingrid Coronado, Charly López.
De hecho, Anna acepta que ese fue un elemento que añadió cierto morbo al encuentro.

“La gente nos vio con sorpresa porque estábamos juntos y porque teníamos un tema en común”.

Ese tema en común es que cada uno por su lado y por diferentes motivos tiene problemas con Ingrid Coronado.
Ana se enfrenta a ella en un pleito legal por la herencia de Fernando del Solar, cuyo departamento de Cuernavaca pelean ambas mujeres.
Por su parte, Charly se enfrascó en una guerra de declaraciones y acusaciones mutuas con Ingrid sobre su separación y supuestas infidelidades.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

¿Qué se dijeron Charly y Ana Ferro?

Ana Ferro está consciente que por eso mismo, su encuentro con Charly resultó todavía más polémico.

“Pero no hay romance, no hay noviazgo. Yo le dije que era un hombre encantador, intercambiamos nuestros teléfonos pero nada más”

Ferro considera que su encuentro con Charly fue una “Diosidencia” porque conectaron muy bien y “echaron el chal” durante largo rato.

“Yo lo que le dije es es un tipazo, es un hombre muy noble”.

Anna Ferro Charly López
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Tania-Rincón-medalla.jpg
Famosos
Tania Rincón presume medalla tras maratón y usuarios en redes le cuestionan: “¿Esta vez no hiciste trampa?”
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Anna-Ferro-Charly-López.jpg
Famosos
¿Charly López sostiene romance con Anna Ferro, la exesposa de Fernando del Solar?
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Arturo-Islas.jpg
Famosos
Arturo Islas denuncia agresiones y atentado contra él y sus hijos por parte de “animalistas”
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Vica-Andrade-mamá.jpg
Famosos
Vica Andrade enfrenta la dolorosa muerte de su madre a 5 meses de haber perdido a su esposo Memo del Bosque
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Eduin-Caz.jpg
Famosos
Eduin Caz hospitalizado de emergencia tras conciertos con Grupo Firme, ¿cuál es su estado de salud?
El vocalista de Grupo Firme anunció que dos presentaciones continuas “acabaron con él”.
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
daniela-castro-cadenas-amargura.jpg
Telenovelas
Daniela Castro brilló en ‘Cadenas de amargura’ y ahora pide ser la ‘Tía Evangelina’ en nuevo remake
Más de tres décadas después, la actriz alza la mano para ser parte de la historia desde un nuevo personaje.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angela-micky-hair-.jpg
Famosos
Ángela Aguilar despide a Micky Hair tras asesinato del estilista en Polanco: “Vuela alto”
Él fue el encargado de renovar la imagen.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aaron-mercury-aldron--.jpg
Famosos
Aarón Mercury reacciona a videos peligrosamente cerca con Aldo De Nigris: “Nuestra relación es real”
Confirmó que existe “Aldrón”.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero