Famosos

¿Charly López sostiene romance con Anna Ferro, la exesposa de Fernando del Solar?

La pareja fue captada en una fiesta donde admitieron que están empezando a salir.

October 01, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Anna-Ferro-Charly-López.jpg

Anna Ferro y Charly López estarían comenzando a salir.

“Les pedí permiso para tomarles las fotos y pues estamos en posibilidades de confirmarles que Anna Ferro y Charly López están saliendo”.

Fue la aparición pública entre el conductor Charly López y la viuda de Fernando del Solar, la que desató gran polémica, pues todo indica que están sosteniendo un romance. El debate se tornó intenso no solamente por el trasfondo de la relación sino por el conflicto legal que los une a Ingrid Coronado.

La pareja fue captada durante la celebración de cumpleaños de la abogada Mariana Gutiérrez, quien representa a la maestra de yoga en el proceso legal contra Ingrid, y que también es amiga de Charly.

Anna y el exintegrante de Garibaldi y primer esposo de Coronado, confirmaron que están en una etapa inicial de acercamiento, lo que ha generado rumores sobre los motivos por los que comenzarían a salir.

El periodista Emilio Morales fue el encargado de difundir las imágenes de Ferro y López, y relató que coincidió con ambos en la misma mesa y, al notar su cercanía, les cuestionó directamente sobre su romance.

“Les pedí permiso para tomarles las fotos y pues estamos en posibilidades de confirmarles que Anna Ferro y Charly López están saliendo, digamos que se están conociendo... No sé cuánto duren pero se van a divertir”, dijo el comunicador.

Y continúo con su relato: “Nos toca sentarnos en la misma mesa y les digo: ‘oigan, a ustedes los ando viendo medio raros’, recordamos que la mamá de Emiliano, el hijo de Charly, es Ingrid Coronado… Ingrid es primera esposa y mamá de los hijos de Fernando del Solar… Anna Ferro es viuda de Fernando, total que la vida los encontró y todo queda en familia”, señaló Morales.

A la noticia del inicio del romance, fue la comunicadora Inés Moreno quien expresó sus dudas sobre la veracidad de la relación, dejando en el aire que podría tratarse de una estrategia para incomodar a Ingrid Coronado, dado que ambos tienen disputas legales contra la conductora.

“Aquí yo veo dos personas que efectivamente están en la etapa de ‘estamos viendo’... ¿es algo que se da naturalmente o es algo de ‘tú y yo tenemos algo en común, odiamos a la misma persona, pues hagamos como que nos gustamos y de paso nos fregamos a cierta personita”, mencionó la periodista de espectáculos.

La pelea por dos casas

La historia de amor entre Charly e Ingrid comenzó cuando ella hizo audición, en 1994, para integrarse a ‘Garibaldi’ y fue él quien intervino para que fuera aceptada, lo que motivó el comienzo de su relación. Tras el nacimiento de su hijo, se casaron, pero en 2006 decidieron separase.

La escritora de ‘Mujerón’ ha dicho que el fin de su matrimonio se debe al alcoholismo de Charly, mientras que él la acusó de infidelidad. Además, ambos protagonizaron un litigio por la propiedad de una casa adquirida durante su matrimonio.

Con respecto a Anna, Ingrid le exige la devolución de un departamento adquirido mediante un fideicomiso para sus hijos durante su matrimonio con Fernando del Solar.

En 2025, Ferro denunció episodios de acoso por parte de Ingrid, relatado que la expresentadora de ‘Venga la Alegría’ y ‘Sale el Sol’, merodeó sin avisar.

La viuda de Fernando explicó que descubrió la visita gracias a las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio y afirmó: “Tuve una persecución bien ‘bonita’ en marzo por parte de la contraparte (Ingrid Coronado). Sí fue de terror, como de ripley”, narró.

Añadió que Coronado llegó acompañada de otras personas, quienes ingresaron al edificio en horas tempranas y sin identificarse, lo que calificó como un acto de acoso: “Todo fue muy extraño y turbio porque ella no estaba registrada ni nada, entonces fue un acoso terrible. Tengo cámaras y vi absolutamente todo”, finalizó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
