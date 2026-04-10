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Marichelo reacciona a los ataques de Azalia contra ella y Jorge D’Alessio

La ex Big Brother cuestionó la sexualidad de Jorge y a Marichelo la insultó.

Abril 09, 2026 • 
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Azalia vs. Marichelo y Jorge D’Alessio

Azalia Ojeda llevaba años esperando lo que decretó: “algún día los voy a ver caer uno a uno”. Se refería a Marichelo y Jorge D’Alessio, quienes enfrentan una crisis matrimonial en medio de rumores de infidelidad.

En sus redes sociales, la exparticipante de Big Brother ya había despotricado contra la hermana de Anahí y el hermano de Ernesto D’Alessio. Sin embargo, en un audio presentado en el canal de YouTube de Elisa Beristain, sus declaraciones fueron aún más explosivas.

“Al final la vida cada quien le da lo que se merece”, sostuvo Azalia Ojeda, quien dijo que aunque no tenía nada contra Jorge, luego hablo de su supuesta orientación sexual homosexual: “Esos no son rumores, antes de que ellos se casaran, él tenía una pareja hombre, frecuentaba establecimientos específicos, no es rumor, es sabido”.

Azalia también se fue contra Marichelo y dijo que era una “p3rra, era una supermierd*ta, o sea eran unas perras, eran super groseras, superaltaneras”, dijo sobre las protagonistas de Lucky Ladies.

“Marichelo era… no tengo otra palabra para describirla que decir que era una mierd*, se las da de ínfulas de super señora cuando era una muerta de hambre, al final, la vida sí te la cobra, ‘ve, perra, ya te tocaba’, sobajaba a la gente, me dio mucho gusto dije ‘ándate, mierd*, te lo mereces’, no puedes ir por la vida pisoteando a la gente y cagándot* encima de la gente’, querer tratar mal a la gente cuando no eres nadie”.

¿Qué dijo Marichelo sobre lo expuesto por Azalia?

En su encuentro con la prensa donde dio sus primeras declaraciones sobre su separación de Jorge D’alessio, donde le preguntaron si había existido una infidelidad, Marichelo se limitó a decir: “Pregúntaselo a él”.

Un reportero incluso le dijo que Azalia había cuestionado la orientación sexual de Jorge, a lo que Marichelo respondió:

“Esa historia luego me la cuentan ustedes porque yo la verdad...”.

"¿Qué le dirías a Azalia?”, le insistió el reportero. Marichelo dijo: “Pues nada, yo la verdad pues alguien que me cuente la historia porque yo ni siquiera la vi en ‘Lucky Ladies’, entonces que alguien me cuente”.

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