¿Ana María Alvarado se burló de la mamá de Alex Kaffie? Esto dijo la periodista de las acusaciones

Todo comenzó cuando Álex Kaffie revivió, en pleno programa en vivo en el canal de Marcela Torres, el doloroso motivo por el que no se lleva nada bien con Ana María Alvarado: a decir del comunicador, quien no pudo evitar el llanto, su compañera se expresó de una forma muy hiriente de su mamá debido a su aspecto físico.

“Me enseñaron unas capturas donde se burlaba del aspecto humilde mi mamá, eso sí me dolió mucho”, detalló Kaffie, quien fue más allá al detallar que lo único que puede sentir por Alvarado es “animadversión, repulsión y odio”.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ LE RESPONDIÓ ANA MARÍA ALVARADO A ÁLEX KAFFIE?

Ana María Alvarado, como era de esperarse, no se quedó callada ante las acusaciones de Álex y hasta lo retó a mostrar las capturas de pantalla con los presuntos comentarios despectivos.

“Ya agarró en contra de mí un odio que ya tiene en su mente y en su imaginación”

A decir de Alvarado, Álex Kaffie es una persona que suele inventar mentiras para llamar la atención: "Él inventa cosas, yo creo que ya es mitómano, para ofender y atacar siempre a mujeres”, aseguró la periodista a través de su canal de YouTube en donde dejó en claro que ni siquiera conoce a la mamá de su excompañero:

“Jamás en mi vida la he visto, no he visto una foto, no la conozco, yo no le faltaría al respeto”, aclaró Ana María, quien detalló que Álex se ha referido a ella con unos apodos muy burlones y le hizo un llamado a no ofenderla ya que ella también es madre de familia.