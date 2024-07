¿Van a correr a Ana María Alvarado de Sale el Sol? Esta fue la firme respuesta de la conductora

Ana María Alvarado, una de las presentadoras más queridas de Sale el Sol

Hace unos días, el periodista Alex Kaffie reveló que, ante los bajos niveles de audiencia, la producción de Sale el Sol estaría alistando una serie de cambios para renovar la imagen del matutino, y entre ellos estaría contemplado el despido de Ana María Alvarado.

La ola de controversia que se desató luego de estas polémicas afirmaciones llegó a oídos de la conductora, quien decidió hablar de su situación actual en el programa y cuál es la relación que tiene con los ejecutivos de Imagen TV en torno a este espinoso tema.

¿QUÉ DIJO ANA MARÍA ALVARADO DE SU DESPIDO DE SALE EL SOL?

Fue a través de una transmisión en vivo realizada a través de su canal de YouTube que Alvarado tranquilizó a sus seguidores y, aunque aceptó que nadie es eterno en el trabajo, al menos en el corto plazo su salida no está contemplada.

“Por ahora, le tengo malas noticias: no me corren”

La conductora aseguró que, aunque ama trabajar en Sale el Sol, es consciente de que todo tiene un ciclo que no debe alargarse: “Todos los programas tienen un principio y un fin... Hasta del que pensé que no me iban a quitar, me quitaron”, aseguró Ana María Alvarado.

Por otro lado, la presentadora le lanzó un dardo hiriente a Alex Kaffie, a quien calificó como una persona muy conflictiva y difícil: “No soy una persona conflictiva, tal vez por eso duro tanto en los trabajos y otras personas no. Ustedes dirán”, expresó la famosa, quien anunció una mala noticia para sus haters: su puesto, de momento, está seguro.

“Por ahora, le tengo malas noticias: no me corren. (…) Puede suceder un día, claro, pero no hoy, no mañana, no esta semana”, detalló Ana María Alvarado en el video que, sin duda alguna, resultó tranquilizador para sus fans.