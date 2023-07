Alex Kaffie renuncia a Imagen TV tras ser castigado por ‘capricho’ de Nacho Lozano

Alex Kaffie confirmó que decidió salir de Imagen Televisión luego de que Nacho Lozano pidió a los ejecutivos que lo castigaran quitándolo de ‘Sale el sol’ sin goce de sueldo.

“Tal amonestación ha terminado; sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que, por capricho de un empleado, se ‘pisa y corre’ a otro, y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí", dijo Alex Kaffie en un comunicado.

¿Qué dijo Kaffie sobre Nacho Lozano?

Fue durante su columna ‘Sin Lisonja’, que se publicaba en El Heraldo de México, donde Alex ventiló que “Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡EXIGIÓ que ÚNICAMENTE Paulina Mercado!, “nadie más del matutino” lo entrevistara”.

“No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo. Este servidor codicia, ansia y anhela entrevistar a CIRO GÓMEZ LEYVA, doña ELENA PONIATOWSKA y PEPA FLORES ‘MARISOL’ ¡no a Nacho Lozano!”, remató Alex Kaffie.

Desde un par de semanas antes de que Kaffie lo confirmara, ya se rumoraba que había sido castigado a petición de Nacho Lozano. Alex publicó esta imagen que parecía confirmar todo...

Por cierto, Alex Kaffie no mentía. La única que entrevistó a Nacho Lozano en ‘Sale el sol’ fue Paulina Mercado.

Cabe recordar que ‘De pisa y corre’ comenzó como una sección dentro del matutino ‘Sale el sol’. Después se convirtió en un programa por separado, hasta que el periodista se fue a Telemundo, donde duró un año aproximadamente.

Tras su paso por ‘Hoy Día’ y coberturas especiales en Telemundo, Nacho regresó a Imagen Televisión con ‘De pisa y corre’.