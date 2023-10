Ana Brenda Contreras se somete a una cirugía para quitarse los implantes, este es su estado de salud

Ana Brenda Contreras se quita los implantes de seno tras postergar la cirugía por diversos compromisos

Ana Brenda Contreras se sometió a una cirugía para quitarse los implantes de seno. La actriz, de 36 años de edad, se sinceró con sus seguidores sobre el proceso que vivió y quién la convenció de tomar la decisión.

“A nada de cumplir dos semanas de elegir lo que para mi es salud. Después de años postergándolo por pandemia, trabajo y no sintiéndome bien (sobre todo desde que tuve disciplina de ejercicio, el cuerpo es sabio) por fin me retiraron los implantes”, comenzó a contar la protagonista de telenovelas como ‘La que no podía amar’, ‘Corazón indomable’ y ‘Por amar sin ley’, entre otras historias.

“Hace años era ‘moda’ hacerlo y tabú hablarlo. Como muchas cosas suelen ser para nosotras. Agradezco infinitamente que una amiga compartió su proceso conmigo y eso me dio el empujón para decidirme. Las mujeres florecemos cuando nos rodeamos de buenas amigas”, reveló Ana Brenda.

La actriz también consideró que es, “necesario abrir conversación y hacer lo que haya que hacer para estar mejor, escuchar el cuerpo, recomendarnos entre nosotras tips, contar nuestras experiencias y puede haber opiniones y experiencias diferentes pero una cosa es real; la importancia de checarse regularmente con profesionales y crear una red médica de apoyo”.

Ana Brenda Contreras se recupera de su cirugía

Afortunadamente, “gracias @doc_merino por todos los cuidados, continúo en mi proceso de recuperación rodeada de mucho cariño de amigos, familia y compañeros, retomando funciones, muy cuidada y sobre todo ligera y sana”, concluyó Ana Brenda Contreras.

Amigas del medio artístico como Angelique Boyer, Geraldine Bazán, Samadhi Zendejas, Kany García, Kika Edgar y Chantal Andere, entre otras, se solidarizaron con la actriz y le mandaron mensajes cargados de buenos deseos para su recuperación.