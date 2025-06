Ana Bárbara sorprendió al revelar la dolorosa traición que la alejó de Emilio Levy: ‘Estoy harta’

Si bien Ana Bárbara y José Emilio Levy tuvieron una relación cercana a raíz del romance de la cantante con “El Pirru” , esta cordialidad se terminó de una forma abrupta y ahora ambos dejaron de hablarse por razones que nunca han sido aclaradas del todo.

Consciente de que José Emilio Levy culpó directamente a su prometido Ángel Muñoz de este distanciamiento y de las acusaciones en las que se ha visto envuelta en varias entrevistas brindadas por el joven, Ana Bárbara rompió el silencio y, por primera vez, dio su versión de los hechos: ¡esta sería la verdadera razón del conflicto que llamó la atención en el mundo de la farándula!

¿Por qué Ana Bárbara se molestó con su “hijastro” Emilio Levy?

En una reciente entrevista con el programa “Venga la Alegría”, Ana Bárbara dejó a más de una persona con la boca abierta cuando reveló que le dejó de hablar a Emilio Levy desde el día en que el joven supuestamente grabó un video íntimo de su vida familiar para intentar venderlo.

“Él fue a mi casa, que es su casa de mis cinco hijos, y me grabó a mí y trató de vender la nota”, explicó la cantante visiblemente afectada.

¿Intentó vender unas grabaciones? 😰 Ana Bárbara rompe en llanto al hablar de las diferencias con José Emilio Fernández.🤯💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/apgkaJir2F — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 23, 2025

A decir de Ana Bárbara, ella ya está harta de todo lo que Emilio Levy dice de ella y de su relación con Ángel Muñoz y por ello decidió hablar a pesar de que todo el asunto es muy doloroso para ella ya que, aseguró, nunca se imaginó que el joven con el que convivió tanto tiempo fuera capaz de vulnerar su vida privada.

“No lo había querido decir porque no... pero ya estoy harta” explicó Ana Bárbara para “Venga la Alegría” al borde de las lágrimas.

¿Qué dijo Emilio Levy de su distanciamiento con Ana Bárbara?

Emilio Levy, por su parte, aceptó en una charla con medios de comunicación retomada por el programa “Sale el Sol” a inicios de febrero del 2025 que no sabía nada de Ana Bárbara ya que ella lo tiene bloqueado en todas sus redes y en WhatsApp, esto luego de que surgieran rumores de una posible reconciliación entre ellos:

“A mí no me han avisado nada, no estoy enterado de esta reconciliación. Yo he estado en la Ciudad de México y Cuernavaca los últimos años, ya tiene rato que no la veo”, explicó el hijo de Mariana Levy en aquella ocasión.