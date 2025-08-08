Abelito es Miss Zacatequitas en concurso de belleza en La Casa de los Famosos México y memes no perdonan

En medio de las polémicas entre Ninel Conde y Alexis Ayala, el robo de la salvación de la semana y la creación de equipos divididos por habitaciones, La Casa de los Famosos México sigue entreteniendo al público y hay conceptos dentro del propio reality.

Facundo, por ejemplo, ya inició su pódcast “Primera llamada”, que realiza a partir de que la Jefa les da primera llamada previo a las galas, momento en el que las habitantes comienzan a arreglarse con sus mejores looks.

Este jueves 7 de agosto, después de la gala, Priscila Valverde comenzó como conductora de un certamen de belleza, en el que participaron tres hombres del cuarto Noche: Abelito, El Guana y Aldo De Nigris. El resultado fue hilarante y los memes no perdonaron.

Así fue el concurso en traje de baño...

Tal como si fuera un concurso de belleza, con varias secciones, los participantes dieron todo de sí mismos.

En la sección de preguntas y respuestas, Miss Zacatequitas nos llegó al corazón con su speech sobre la tierra que lo vio nacer...

Aarón Mercury habló de la educación en México y lo que cambiaría

Abelito, Miss Zacatequitas, ganó el certamen

Más tarde, Abelito apareció como si hubiera vuelto de una borrachera...

En redes sociales fue tendencia y los memes no faltaron