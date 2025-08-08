Mamá de Abelito se siente agradecida con Ninel Conde: “lo ha acogido como su hijo”

Abelito ha establecido con todos los integrantes de La Casa de los Famosos una relación de empatía e incluso amistad. En algunos momentos se le ha visto haciendo gimnasio con Aldo de Nigris , praticando box con Adrián Di Monte o lavando trastes con Dalilah Polanco.

Pero sin duda su relación más estrecha es con Ninel Conde, con quien baila, modela y se maquilla.

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, los papás de Abelito cuentan que no es una casualidad que su hijo se haya convertido en el habitantes más simpático de esta temporada en La Casa de los Famosos.

“Nosotros no somos de dinero, pero fuimos trabajando para que él fuera saliendo adelante, nos esforzábamos trabajando juntos, él lo ha dicho. Como dicen por ahí, lo lleva en la sangre: “hijo de tigre, pintito”, entonces; trabajábamos de payasitos en fiestas infantiles, particulares y él siempre, aparte de lo que ensayábamos, les cantaba, bailaba, era coqueto”, cuenta don Abel.

Sobre lo que se ha visto en la pantalla de ViX y Televisa en cuanto a la cercanía de Abelito con La Bombón Asesino, la mamá de Abelito se muestra orgullosa.

“Estamos de verdad muy agradecidos con Ninel Conde, ella lo ha acogido como su hijo. Todos son muy unidos, alegres y felices, y es lo que a él se le ha enseñado, que sepa respetar y que esté siempre unido a la gente, que sea acomedido, que se respeten mutuamente y que convivan siempre como en familia, así nosotros hemos convivido siempre”.

Aquí puedes ver el video completo de la entrevista con los papás de Abelito, quienes además nos mostraron su álbum familiar.