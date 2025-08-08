Suscríbete
Famosos

Mamá de Abelito se siente agradecida con Ninel Conde: “lo ha acogido como su hijo”

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, los papás del habitante de La Casa de los Famosos comparten cómo fue su infancia

August 08, 2025 • 
Redacción TVyNovelas con información de María de Jesús Candedo
abelito papas.jpg

Abelito ha establecido con todos los integrantes de La Casa de los Famosos una relación de empatía e incluso amistad. En algunos momentos se le ha visto haciendo gimnasio con Aldo de Nigris , praticando box con Adrián Di Monte o lavando trastes con Dalilah Polanco.

Pero sin duda su relación más estrecha es con Ninel Conde, con quien baila, modela y se maquilla.
En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, los papás de Abelito cuentan que no es una casualidad que su hijo se haya convertido en el habitantes más simpático de esta temporada en La Casa de los Famosos.

“Nosotros no somos de dinero, pero fuimos trabajando para que él fuera saliendo adelante, nos esforzábamos trabajando juntos, él lo ha dicho. Como dicen por ahí, lo lleva en la sangre: “hijo de tigre, pintito”, entonces; trabajábamos de payasitos en fiestas infantiles, particulares y él siempre, aparte de lo que ensayábamos, les cantaba, bailaba, era coqueto”, cuenta don Abel.

Sobre lo que se ha visto en la pantalla de ViX y Televisa en cuanto a la cercanía de Abelito con La Bombón Asesino, la mamá de Abelito se muestra orgullosa.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mar-contreras-guana.jpg
Famosos
Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México: Tachan a Mar Contreras de “soberbia y hostil”
Dalilah Polanco también notó que Mar Contreras ya no la aguanta... Y Facundo dijo esto.
August 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿De quién es hija Elaine Haro de La Casa de Los Famosos México?
August 05, 2025
Famosos
¡Comienzan los récords de La Casa de los Famosos México! ¿Cuál fue el rating de la primera gala de eliminación?
August 05, 2025
Famosos
El álbum familiar de Abelito y lo que la gente aún no sabe de él, revelado en exclusiva por sus papás
August 05, 2025
“Estamos de verdad muy agradecidos con Ninel Conde, ella lo ha acogido como su hijo. Todos son muy unidos, alegres y felices, y es lo que a él se le ha enseñado, que sepa respetar y que esté siempre unido a la gente, que sea acomedido, que se respeten mutuamente y que convivan siempre como en familia, así nosotros hemos convivido siempre”.

Aquí puedes ver el video completo de la entrevista con los papás de Abelito, quienes además nos mostraron su álbum familiar.

Abelito La Casa de los Famosos México
Redacción TVyNovelas con información de María de Jesús Candedo
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Karla souza diego klein.jpg
Famosos
Exhiben a Karla Souza y Diego Klein burlándose de un actor en el teatro: "¡Es una maleducada!”
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sofia Rivera Torres.png
Famosos
Sofía Rivera Torres responde al body-shaming tras reaparecer en La Casa de los Famosos México
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
tonita-luto-2.jpg
Famosos
Toñita está de luto y despide a su padre, Salvador Salazar: “Quizá no fuiste el mejor...”
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Aaron mercury.png
Famosos
Aarón Mercury promete show estilo Solo para Mujeres si salvan a Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Mar Contreras
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
alejandro-camacho-1.jpg
Famosos
Alejandro Camacho sigue en espera de justicia: “Me robó ¡y tiene que pagarme!”
El actor aguarda a que las autoridades dicten resolución en el caso de estafa que sufrió por parte de su colega, Paco Rueda.
August 07, 2025
 · 
Nayib Canaán
Chicharito y Alicia Villarreal.png
Famosos
“Somos muy sensibles”: Alicia Villarreal defiende a Chicharito y pide respeto… ¡también para los hombres!
La cantante opinó sobre la polémica del futbolista, pidiendo equilibrio y menos susceptibilidad sobre temas de género.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Luis Font.png
Famosos
Luis Font, exintegrante de Locomía, reaparece en Morelia tras vivir en situación de calle en Madrid
El cantante español revela cómo cayó en la indigencia y cómo una familia mexicana le cambió la vida.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
joaquin-lopezdoriga-cancer.jpg
Famosos
Joaquín López-Dóriga reveló su batalla contra el cáncer: Médicos le encontraron un tumor tras una peritonitis
Su esposa lo llevó al hospital.
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero