“Me atrapó algo muy fuerte”: Olivia Collins confiesa que fue sometida a un exorcismo

La actriz relató cómo una experiencia sobrenatural la obligó a pedir ayuda en el plano espiritual, sorprendiendo a todos en la post‑gala de La Casa de los Famosos México.

August 08, 2025 
Luz Meraz
Olivia Collins

Olivia Collins, primera eliminada de La Casa de los Famosos México, causó revuelo en una post‑gala al revelar una experiencia extrema: fue poseída por una fuerza oscura. Solo pudo recuperar el control tras un exorcismo.

El testimonio de la actriz estremeció a Wendy Guevara… y a todos los que vieron su relato. La confesión llegó en medio de una entrevista conducida por la influencer y Ricardo Margaleff.

Olivia narró que su familia notó comportamientos extraños y alarmantes:

“Entre tres, cuatro hombres me tuvieron que sentar. Hablaba en otro idioma, hablaba en arameo. Me salía espuma por aquí”
Olivia Collins

Más allá del impacto, Olivia Collins describió una desconexión total de sí misma: Fue muy, muy desagradable… mi chakra que está abierto es aquí… los entes buscan la luz, y me considero una persona luminosa”.

“Ahí me atrapó algo muy fuerte y tuve que pedir ayuda”.

Olivia Collins contó también que no estaba presente: su cuerpo “solo se conectaba por cordón umbilical”, mientras su conciencia permanecía alejada

Tras el reality: una limpia familiar para reconectar

“Ese algo muy fuerte ya quedó atrás”, contó la actriz.

Al concluir su aparición en el reality, Olivia regresó a casa y vivió otro ritual clave. Sus hijas le hicieron una limpia con un huevo, que salió completamente negro, símbolo de toda la mala energía que había acumulado dentro de ella.

Este no es un tema nuevo para la actriz, quien reconoce que su sensibilidad energética ha sido parte de su vida. En ocasiones anteriores ha hablado de frecuencias vibratorias, conexiones con entes de luz y oscuridad, así como de su capacidad para percibir planos paralelos.

Olivia Collins La Casa de los Famosos México
Luz Meraz
Redactora
