Usuarios exhiben a Facundo matando abejas tras reprochar a Aarón Mercury por matar un escarabajo

Una nueva controversia para un habitante de La Casa de los Famosos. Tras arremeter contra Aarón Mercury por haber matado un escarabajo, Facundo fue acusado de hipocresía cuando usuarios en redes rescataron un video suyo en el que aparece eliminando abejas durante una salida familiar.

La polémica estalló luego de que Facundo, con visible indignación, criticara a Aarón Mercury en el reality show: “Me caga que mate insectos… no me gusta esa gente, ese tipo de persona no debería de estar en la casa, ni tampoco en el mundo”.

Pero el golpe se dio cuando internautas revivieron un video suyo, grabado durante una visita a la Selva Lacandona, donde aparentemente mata abejas, una situación que muchos calificaron de contradictoria y que lo tacharon de hipócrita.

En redes como X y TikTok, el contraste entre ambas escenas se viralizó y generó decenas de comentarios señalando una postura incoherente en su discurso sobre la vida animal.

Internautas no tardaron en cuestionar su moralidad:

“Empiezan a salir vídeos en redes sociales de Facundo desviviendo insectos después de que culpó a Aarón Mercury…”

“Hermano, el internet NUNCA decepciona”

“La diferencia es que en su video si le está haciendo daño a alguien. Aarón apenas miró el bicho de lejos”

“Matar una abeja es peor”

“Ay Señor Facundo, se metió con la generación equivocada, aquí todo se encuentra y nada se olvida jajajaja”

“O sea que lo de Facundo con Aarón sí es envidia”.

Incluso Wendy Guevara opinó

“Ándale que sacaron un video de Facundo matando abejas y él peleándose con Aarón, que le cae mal por matar una arañita. Una arañita, así Aaron dijo: '¡ay una araña!’. Pues ahorita han sacado un video todo el día de Facundo matando abejas”, dijo la conductora.

Durante un live, Wendy aclaró: “A mí me cae muy bien Facundo. Yo he estado con él en varias cosas. Facundo es súper buen pedo, pero es que bueno...”

No cabe duda que la discusión de Facundo escaló: ¿es su postura auténtica o meramente teatral? ¿Puede una figura pública señalar sin que sus propias acciones queden bajo el escrutinio? Dice un dicho: “no escupas para arriba”, más en un reality porque todos ahí están bajo la lupa digital.