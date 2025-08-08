¿Qué tiene Mariana Botas en sus dedos?

Pocos lo saben, pero a días de su entrada a La Casa de los Famosos México, Mariana Botas hizo una confesión: la forma de sus dedos no es por retoque ni accidente, sino por una condición hereditaria.

Durante una entrevista previa al reality, la actriz, reconocida por su programa Envinadas y su papel como Martina López en Una familia de diez, confesó que, lejos de haber sido retocados o fotoshopeados, sus dedos tienen esa forma “chueca” desde nacimiento.

“Muchos dicen: ‘¿Qué le pasó a Mariana? ¿Cómo tuerce los dedos así? Qué feos dedos, se ve mal en foto’… Pero yo, pues no me he hecho nada, así son mis manos, amigos… tengo mis dedos chuecos, no se espanten cuando los vean en La Casa de los Famosos México.”

“Se llama clinodactilia, que es una falange de más en forma de cuña” Mariana Botas

Clinodactilia: detrás del “defecto”

La explicación médica de la condición es la clinodactilia, una alteración congénita en la que el dedo se curva por la forma de una falange extra. Aunque solo afecta la estética y no causa dolor, sí puede generar curiosidad en quien no lo conoce.

En el caso de Mariana, la condición es congénita, pero también puede deberse a causas como traumatismos o, en el caso de los dedos del pie, la presión prolongada de calzado inadecuado.

“Yo tengo los dedos pulgares de las manos así, los dos, de nacimiento… amo mis deditos chuecos.” Mariana Botas

Mariana Botas decidió hablar de sus dedos antes de entrar a la casa para aclarar cualquier duda o curiosidad. Y sí, efectivamente han surgido dudas entre los espectadores. Así que ya lo saben, ni accidente ni enfermedad, simplemente es una condición con la que nació.