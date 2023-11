Amaia Montero reaparece en público y su aspecto sorprende tras complicaciones de salud

La cantante estuvo alejada de los reflectores por más de un año.

El año pasado, Amaia Montero, de 47 años, encendió las alarmas debido a una crisis de salud mental, ya que publicó un imagen de ella en la que lucía un aspecto bastante desmejorado con el siguiente mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”.

A mediados de julio de este año, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ingresó de emergencia a un hospital en Madrid, debido a que fue operada de un dedo, descartando que estuviera fuera de peligro.

Recientemente Amaia Montero fue captada en un concierto de su amigo, Manolo García, y hasta cantaron juntos, en San Sebastián, España, provocando la ovación del público.

Amaia Montero aparece de sorpresa en el concierto de Manolo Garcia y por supuesto canto un trocito.



aaaah que emoción 😍 pic.twitter.com/mFO25ptI8J — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) November 13, 2023

