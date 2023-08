Amaia Montero reaparece radiante tras la fuerte crisis de salud que la llevó a terapia intensiva

Tras un largo periodo de incertidumbre por su estado de salud, Amaia Montero retoma sus redes sociales y se deja ver mejor que nunca

Amaia Montero reapareció radiante este fin de semana, luego de que hace un mes fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital madrileño Beata María Ana, debido a que fue operada de una mano.

La ex vocalista de la Oreja de Van Gogh, alarmó a sus miles de seguidores tras haber pasado 10 días internada en terapia intensiva, aunque se descartó cualquier tipo de peligro en su salud.

Tras esta situación, Amaia retomó sus redes sociales y apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, pues compartió una fotografía junto a su hermana, Idoia Montero.

La intérprete de ‘La playa’, subió la foto con la palabra “Hermanas”, junto al hashtag #dudu. De fondo, sonaba la canción ‘Mi persona favorita’, de Alejandro Sanz y Camila Cabello, y en la imagen se puede ver que Amaia e Idoia Montero están contentas, luego de la fuerte crisis de salud que presentó la artista.

Amaia Montero reaparece al lado de su hermana, Idoia Montero Instagram @amaiamonterooficial

¿Amaia Montero tiene problemas de salud mental?

Antes de que se diera a conocer que Amaia Montero estaba internada en terapia intensiva, la española se había alejado de la vida pública, por lo que se rumoró que la cantautora estaba atravesando por una crisis de salud mental.

Y es que, hace unos meses, la cantante española preocupó a sus fans con una serie de fotos en las que lucía muy mal: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”, escribió al pie de su preocupante publicación.

Amaia Montero preocupó a sus fans por su semblante Instagram @amaiamonterooficial

En alguna ocasión su hermana Idoia señaló a Cadena 3 de España que, Amaia no estaba pasando por uno de sus mejores momentos y que sólo a ella (Amaia) le correspondía hablar sobre lo que estaba pasando en su vida.

Recordemos que en octubre de 2022, se dio a conocer que Amaia Montero tuvo que ser ingresada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra por problemas de estrés y ansiedad, tema que también generó preocupación entre sus miles de seguidores.