Lola Cortés lucha con todo contra el cáncer de mama

“Soy cantante, actriz y bailarina de comedia musical y jueza de hierro de reality shows. Mi nombre completo es Dolores Vanessa Cortés Jiménez; nací el 23 de octubre de 1970 en la CDMX”.

“Soy la primera de dos hijas del matrimonio del actor Ricardo Cortés y la cantante Dolores de la Luz Jiménez, del dueto Lena y Lola. Además, sobrina nieta de José Alfredo Jiménez”.

“Mi hermana Laura es un año menor que yo; juntas vivimos experiencias buenas y malas, entre ellas, el divorcio de mis padres y el abuso de un familiar. Fue gracias a Alma Muriel, nueva pareja de mi papá, que fui a audicionar a la obra Anita, la huerfanita; saber bailar me ayudó a quedarme e iniciar mi carrera a los ocho años. Gracias a ella tengo también otra hermana, Lisa”.

1982. Con su hermana Laura.

“Mi infancia y adolescencia fueron difíciles; enfrenté directores muy estrictos que me sometieron a una exigencia y disciplina exagerada. Perdí momentos especiales con mi familia y amigos, aunque también viví lindos romances con Lorenzo Antonio y Alejandro Ibarra; este último hasta la fecha es el amor de mi vida”.

“Mi mamá fue determinante en el desarrollo personal y artístico de mi hermana y mío, aunque no estuvo de acuerdo que me implicara sentimentalmente con Sergio Romo, hijo de Alma Muriel y, por tanto, mi hermanastro, con quien en 1990 inicié romance a escondidas de la familia. Desde niña me fascinaba; ir a casa de Alma para verlo me emocionaba”.

1993. Tuvo un romance de 10 años con Sergio Romo, hijo de Alma Muriel, por lo tanto, su hermanastro.

“Luego de perder un bebé, desgracia que me llevó a pensar en el suicidio, nació mi hijo Mariano ‘Balón’ (1993), por quien dejé temporalmente mi carrera; me fui a vivir a Saltillo, Coahuila, entré en depresión y dejé de cantar. En 1997 nació Dariana ‘Pelota’, y a partir de ahí retomé mi carrera”.

1997. Ese año nació su hija Dariana. Mariano nació en 1993.

“Aunque Sergio y yo nos separamos en el 2000, luego de 10 años de relación en los que rehuí a sus peticiones de casarnos, buscamos reconciliarnos varias veces al no encontrar una pareja con quien sostener una relación estable. Lamentablemente, nuestras ocupaciones y su oposición a que Mariano estudiara danza, nos hicieron fallar en el intento”.

“Mi vida ha estado rodeada de padecimientos y retos de familia. Por salvar a mi hermana Laura de las adicciones, en las que cayó agobiada por la anorexia, ese año perdí mi fortuna. Esa experiencia sirvió para acercarnos a nuestras hermanas Lisa y Rox, y sobre todo a mis padres. Lamentablemente, mi madre murió en noviembre de 2019”.

2015. Con su mamá, su papá y sus hermanas: Laura, Lisa y Roxy.

“Siempre he sido muy reservada con mi vida privada, pero el amor por mis hijos nunca lo he ocultado; los adoro con toda mi alma y ya me dieron la dicha de ser abuela. Sólo lamento que no quieran ser cantantes por temor a que los juzgue de la manera en que lo hago como jueza de reality shows”.

“Desde enero de 2022 mantengo relación sentimental con mi coreógrafo Elías Ajit, a quien conozco desde hace 30 años. A su lado enfrento el cáncer de mama que me detectaron en febrero pasado, y que me obligó a someterme a una mastectomía y sesiones de quimioterapia y radioterapia. Estoy luchando contra eso, porque quiero vivir para convivir con mis hijos y nietos”.