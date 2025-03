Gaby Spanic imploró ayuda y lanzó una preocupante advertencia: ‘Me quieren desaparecer’

Gaby Spanic atraviesa por una situación sumamente delicada que la obligó a pronunciarse, mostrando un lado vulnerable que pocas veces se permite ante las cámaras. En esta ocasión, la actriz aprovechó para externar para su preocupación, debido a que aparentemente hay una persona que busca perjudicarla a toda costa.

¿Qué pasó con Gaby Spanic? La actriz pidió ayuda desesperada

Mediante una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con 2.8 millones de seguidores, Gabriela Spanic se sinceró sobre el presunto caso de acoso con el que lleva tiempo lidiando, el cual hasta habría escalado a intentos de dañarla físicamente. De modo que a través de su testimonio, quiso que la gente supiera qué estaba pasando, para que así le brinden ayuda en caso de ser necesario, comenzando con el hecho de que no crean nada de lo que se dice de ella en un sentido malintencionado.

“Me han pasado cosas en la vida bien raras de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría, otra en mi lugar ya hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron, y no las he hecho porque creo en el de arriba, yo todo se lo dejo a Dios. Pero han inventado tantas cosas, se han metido hasta con mi físico. Me han pintado como un monstruo, me quieren desaparecer, me han querido mat*r”, manifestó la venezolana, recordando la ocasión en que sufrió un intento de envenenamiento.

Gabriela Spanic expuso con firmeza a sus presuntos acosadores

Pese a que no mencionó nombres, Gaby Spanic aseveró que hay una persona que comenzó con todos estos ataques, pero considera que en realidad podrían ser varios los involucrados que, por su avaricia, se prestaron para complicarle la vida. “Hay gente hambrienta, que de la nada quieren hacer fama y dinero, entonces inventan y difaman. Esta persona (la culpable) tenía una personalidad insoportable. Es alguien inestable emocionalmente, una persona carente”, señaló la actriz de “Si nos dejan”, mencionando que no tiene intenciones de guardar silencio y seguirá hablando de este caso tanto como lo considere prudente, pues tiene la certeza de que no es culpable de ninguna de las cosas de las que se le acusa.