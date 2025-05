¡Zafarrancho! El tremendo pleito entre Maripily Rivera y Aleska Génesis fuera del aire: “Mosquita muerta”

La gala dominical de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ se vio sacudida por un candente altercado entre Maripily Rivera y Aleska Génesis durante un corte comercial. El enfrentamiento, captado por las cámaras del programa ‘Pica y se Extiende’, ha generado revuelo entre los seguidores del reality show.

Luego de este encontronazo, cada una dio su versión de los hechos. Por su parte, la modelo venezolana dijo al mencionado programa que no se explica la reacción del ‘Huracán boricua’, sin embargo, tampoco le importa su opinión.

“Yo también quedé anonadada con esa actitud de Maripily, nunca esperé que fuera a reaccionar así y más que en ese momento yo simplemente estaba contestando una pregunta a una respuesta que había dado Julia en donde ella se refería a mí y me estaban preguntando qué pensaba yo sobre eso. No entendí la actitud de ella, pero desde que llegué ha tratado de confrontar, de decir cosas. A mí simplemente me resbala, me pongo mantequilla y me resbala porque ya la casa pasada pasó”, declaró Aleska Génesis.

La famosa de 33 años también aseguró que no se puede tomar en serio nada que provenga de Maripily Rivera, pues su actitud hacia ella siempre es cambiante, ya que algunos días es amable y otros días la insulta.

“Ella un día te ama y al otro día te odia, entonces yo no puedo tomar en serio ninguna ofensa que me haga esa señora porque nada tiene coherencia. Un día va al camerino y me dice: ‘Aleska quiero estar bien contigo’. Y al otro día me insulta y delante de las cámaras quiere tratar de malponerme. La realidad es que ya yo dejé La Casa atrás y yo no me voy a poner un tú por tú con ella porque es más de lo mismo y no hay ni siquiera una base para hacerlo”, explicó.

Maripily Rivera dio su versión de la pelea con Aleska Génesis

En entrevista con el programa ‘En Casa con Telemundo’, la empresaria puertorriqueña fue contundente al señalar que Aleska Génesis es provocadora y ha hecho declaraciones en su contra dese hace un buen tiempo.

“Yo llevo tres meses haciendo la gala, nunca ha sucedido una situación como esta, nos llevamos super bien, han salido de la casa los otros participantes y también se han hecho unas galas súper excelentes. Esto sucedió ayer porque estaba ella (Aleska)”, declaró.

“A ella la entrevistan y le preguntan por Julia, habla barbaridades de Julia diciendo que es falsa y todas las barbaridades que ella siempre se está inventando. Después vienen y le preguntan por mí y hace lo mismo que le hizo a Julia. Cuando a mí me piden mi reacción sobre qué opino de lo que dijo de mí, pues yo digo ‘espérate, esta mujer viene a provocar porque lo hizo con Julia y lo hizo conmigo’, y ahí es que yo defiendo a Julia y le digo: ‘Yo estoy con Julia, porque tú viniste a provocar, a ti te gusta tirar la piedra, esconder la mano, por eso eres santa diabla. Tú predicas la moral en pantaletas’. Porque ella se hace la más religiosa, la más quiero ser tu amiga, te busca, te envía textos, quiere hacer las pases contigo, y tira la piedra”, dijo, visiblemente molesta.

Maripily Rivera también contó que Aleska Génesis ya había hablado mal de ella en el pasado y reveló que aunque ha tratado de hacer las pases, no ha sido posible debido a su comportamiento.

Además, a través de redes sociales, Maripily Rivera dio su contundente opinión sobre Aleska: “falsa mujer llena de mentiras, la Santa Diabla con cara de mosquita muerta”, dijo.

“Aleska su único contenido es esto: provocar, tener problemas de justicia, robo, quitarle los machos a las mujeres, lo hizo con Alicia Machado, con Cristina Porta, con Gaby Espino y entre otras mujeres, sus líos de brujería… Esa es Aleska, la que tira la piedra y esconde la mano. Una mujer sin futuro y busca fama. Después con la cara de boba, que ya hasta a Michael Jackson se parece de tantas cirugías que se hace en la cara. Es una falsa profeta que no supera que este huracán boricua es la ganadora de la 4ta edición de La casa de los famosos y ella la perdedora de la 4ta y 5ta temporada, que lo único que fue a hacer es el ridículo. Es una vergüenza de mujer que no sabe ni expresarse en una gala”, añadió.

Maripily Rivera vs Aleska Génesis Instagram @maripilyoficial

