¡Alfredo Adame sí factura! Por fin reveló cuánto cobra por mandar saludos con groserías y sorprendió a todos

Si bien el llamado “Golden boy” tuvo una prolífica carrera como modelo, presentador de televisión y hasta galán de telenovelas, en los últimos tiempos el famoso probó otras alternativas que, ahora se sabe, fueron todo un bombazo para él... ¡las redes sociales!

Alfredo Adame se convirtió en una figura viral tan rápido gracias sobre todo a sus peleas callejeras, que existen miles de personas dispuestas a pagarle por un saludo y esto, claro, le deja jugosas ganancias mes con mes: esto fue lo que el actor dijo al respecto.

¿Cuánto cobra Alfredo Adame por enviar un saludo personalizado?

De acuerdo con lo que Alfredo Adame reveló en el podcast de la periodista Matilde Obregón, él cobra 40 dólares (aproximadamente 750 pesos mexicanos) por cada video personalizado que graba... ¡todos los días cumple cerca de 100 pedidos, por lo que realmente le va bastante bien con un aproximado de ganancias de 750 mil pesos diarios!

“Soy trending topic todos los días por algo, los chavitos de 15 a 28 años se vuelven locos con lo que hago porque soy un alma libre”, reconoció Adame al hablar de su tremendo éxito en plataformas como X y hasta TikTok.

En los últimos años, la moda de que los artistas graben videos con saludos personalizados y cobren por ello se popularizó mucho; sin embargo, no a todos les va igual: l a eterna “Divina” Violeta Isfel, por ejemplo, se metió en un aprieto muy serio por sus supuestas tarifas , mientras que a Alfredo Adame, como ves, literalmente le llueve el trabajo de este tipo.

El “Golden boy” aseguró que no piensa subirle el precio a sus saludos y seguirá cobrando los 40 dólares ya que, aceptó, no quiere volverse millonario y con esta tarifa le va tan bien que hasta existen grupos de amigos que se cooperan para juntar esta cantidad y poder depositarle: “Si aumento el precio, los jóvenes ya no podrán pagarme”, explicó

Como ves, Alfredo Adame encontró la fórmula para mantenerse vigente en el mundo del espectáculo de una manera que aunque es muy criticada le funcionó bastante bien: ¡todo se vale a la hora de la popularidad, y más cuando se trata de alguien como el “Golden boy”, a quien no le importan las críticas de los demás!