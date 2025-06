¡Inesperada confesión! Florinda Meza reveló qué le dijo Graciela Fernández sobre su amor con Chespirito

Florinda Meza sorprendió al contar una íntima conversación con Graciela Fernández, la exesposa de Chespirito. La actriz confesó qué fuerte frase le dijo y cómo esa llamada marcó su historia con Roberto Gómez Bolaños.

La charla que cambió todo entre Florinda Meza y Graciela Fernández

La actriz habló sin filtros en el programa Solo con Adela. Allí reveló un dato que pocos conocían sobre una íntima conversación con Graciela Fernández, madre de los seis hijos de Chespirito. Meza recordó uno de los momentos más tensos de su vida: la llamada que recibió de la entonces esposa de Roberto Gómez Bolaños.

“Una vez Graciela, por teléfono, me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero su coraje no era conmigo, era con él”, confesó Meza. Reconoció que en ese momento no dimensionó la importancia de esas palabras, pero con los años entendió su verdadero valor. “Ella no se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso”, agregó.

Este episodio permaneció en silencio durante mucho tiempo, hasta que Florinda decidió contarlo, dejando al descubierto el dolor, los reproches y las marcas que su relación con el comediante dejó en su historia personal.

Infidelidad, críticas y la polémica historia con Chespirito

Florinda Meza también enfrentó los rumores de infidelidad que la persiguieron durante décadas. Firme, aseguró: “Nunca me sentí culpable. Encontré a la persona ideal en todo. La primera vez que hicimos el amor dije: ‘Ay, era esto’. Cuando encuentras a la pareja que te toca, es en todo”.

El momento íntimo que marcó a Florinda Meza: “La primera vez que hicimos el amor pensé: ay, era esto”. Archivo

La actriz recordó cómo las críticas la rodearon desde que inició su romance con Chespirito por ser señalada como la tercera en discordia, pero ella se mantuvo firme. “Si yo fuera así como dicen , ¿cómo se explican que un señor haya vivido 40 años conmigo amándome?”, sentenció.

El amor que marcó la vida de Florinda Meza

Florinda también confesó el dolor que aún siente por la ausencia de Chespirito. “Cada día lo extraño más. Lo sueño por lo menos dos veces a la semana”, compartió.

Aseguró que su historia de amor fue intensa y que jamás se arrepintió de haberlo elegido. “Fue el amor de mi vida, y aunque no fue fácil, nadie me obligó a nada”, declaró.