Alexis Ayala se transforma en la tia Paty; se le acerca a Facundo y lo pone muy nervioso

El actor coqueteó con el conductor, quien tuvo una reacción de muchos nervios y risas

September 03, 2025 • 
Alejandro Flores
Alexis Ayala se transformó en la tía Paty

Facundo y Alexis Ayala pasaron de los gritos al coqueteo, de los enojos a los mimos. El actor y el conductor tuvieron un semana tensa por lo que se dicen durante los posicionamientos y las nominaciones

Pero durante la dinámica de transformaciones, en la que los hombres del Cuarto Noche se maquillaron, pusieron peluca y hasta cambiaron de nombre, Alexis Ayala se tomó el atrevimiento de poner a prueba los nervios de Facundo.
“Yo soy la tía Paty la Cabezona”, dijo Alexis mientras lo maquillaban, quien recomendó al resto de los hombres que eligieron nombres de mujer relacionados con el real.
La transformación de Alexis fue una de las más radicales ya que implicó una peluca de cabello largo con coleta, blusa y pantalón sastre. En conjunto, logró la apariencia efectivamente de una tía solterona pero inquietante... como dijo Facundo, “friki”.

“Sí te ves bien friki, ya no quiero imaginármelo”, le dijo Facundo en el jardín, mientras se le acercaba Alexis... mejor dicho, la tía Paty.

Facundo al principio intentó seguir el juego de Alexis, quien en su papel de Paty caminó sexy y con el pecho por delante para mostrar sus “atributos”.

“Imagínate ahora con tacones y un vestido”.

Facundo y suj risa nerviosa

Facundo corre lejos de la tía Paty

Facundo no soportó los nervios del jugueteo y cuando sintió cerca a la tía Paty, corrió unos pasos hacia atrás para evadirla.

“A mí no me gusta la pelona... bueno, nomás la mía”, dijo Facundo.

La caracterización de Alexis fue muy celebrada en redes sociales, en donde hubo comentarios que destacaron que la tía Paty demuestra que es un actor de mucha experiencia en la construcción de personajes.

Por lo menos eso lo comprobó Facundo, quien no paraba de reír nerviosamente cada vez que la tía Paty se le acercaba con voz sensual y se acariciaba las colitas de su cabellera.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
