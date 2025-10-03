Suscríbete
Famosos

Alexis Ayala se entera de las acusaciones de su ex, Paty Díaz, y así responde

El actor salió de La Casa de los Famosos como sexto finalista

October 03, 2025 • 
Alejandro Flores
alexis ayala (2).jpg

Alexis se enfrenta al exterior

Instagram

“Me lo contaron hace rato”, dijo Alexis Ayala al hablar sobre las acusaciones que hizo su ex pareja Paty Díaz mientras él estaba en La Casa de los Famosos.

Ahora que el actor ha salido por la Puerta Grande como sexto lugar de la competencia, comienza a enfrentarse al exterior, no solamente el reencuentro con su familia, también con este señalamiento.
Paty Díaz y Alexis Ayala tuvieron una relación de 5 años y trabajaron juntos en varias telenovelas, incluyendo “Barrera de Amor”, producida por Ernesto Alonso y en la cual Ayala era co protagonista villano y Díaz tenía un personaje de reparto.
De acuerdo con la narración de Paty Díaz, fue durante ese rodaje que sucedió la infidelidad de parte de Alexis.
En una entrevista con “Vaya Vaya”, el actor reaccionó a las acusaciones.

“Para mi lo que está atrás se quedó atrás, yo tengo una vida, estoy viviendo La casa de los Famosos”, y tengo una vida donde veo para adelante”.

El actor no quiso profundizar en el tema porque, dijo, ahora su prioridad está con su familia.
“Mi vida está con mis hijas, mi esposa y mi madre”.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

La acusación contra Alexis

La polémica surgió a partir de que Ayala, durante una conversación con Facundo dentro de La Casa, habló de una pareja que supuestamente cambió la chapa de una casa de él y en la cual le había permitido vivir luego de su separación. No mencionó nombres.

Paty Díaz tiene otra versión de lo que pasó y acusó a Alexis de que una noche llegó a la casa ebrio y que intentó golpearla. Incluso aseguró que el actor siempre entró a esa casa cuando quiso y que fue él quien terminó por cambiar las chapas y “sacar mis cosas a la calle”.

Para el actor, ahora que está fuera de La Casa, no hay tema.

“Creo que la vida es muy hermosa como para guardar resentimiento y cosas donde... mira: hay la verdad de uno, la verdad de otro y la verdad. Pero oye ponerme a aclarar cosas... ademas no lo he visto, no tengo ni idea y no va en mi interés”.

Alexis Ayala La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Carmen-Aub.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ revela cómo se enteró que su bebé tiene sordera
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
María-José-Mauricio-Barcelata.jpg
Famosos
¿Mauricio Barcelata y María José Suárez se están divorciando? Esto se sabe
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Toñita-papá.jpg
Famosos
Toñita exige justicia y revela que viuda de su padre causó su muerte: “No voy a descansar hasta que pague”
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Luis-Miguel.jpg
Famosos
¿Dónde está Sergio Basteri? Reviven misterioso paradero del hermano de Luis Miguel
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika Buenfil
Famosos
Erika Buenfil se desnuda ante la cámara por primera vez en su carrera: "¡Esta soy yo!”
Así presume su belleza a sus 61 años.
October 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Luis-Felipe-Tovar.jpg
Famosos
Luis Felipe Tovar escapó de un hotel embrujado en Venezuela: “veo a un niño sentado frente a mí”
El actor vivió una experiencia paranormal mientras filmaba una película en un pueblo llamado Choroni.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ivonne-montero-sotano-.jpg
Famosos
Ivonne Montero se protege del mal: Estos son sus rituales antes de dar función en ‘El Sótano’
Junto a Luis Felipe Tovar, Rafael Perrín y Camila Suárez, la obra redefine el teatro de terror en la CDMX.
October 02, 2025
 · 
Nayib Canaán
Camilo-Blanes-hijo.jpg
Famosos
Hijo de Camilo Sesto en terrible estado mental y físico; fans piden ayuda: “es muy triste y desolador”
‘Camilín’ puso en alerta a los seguidores de su padre tras publicar fotos y videos en lamentable estado.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez