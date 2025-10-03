Alexis Ayala se entera de las acusaciones de su ex, Paty Díaz, y así responde

“Me lo contaron hace rato”, dijo Alexis Ayala al hablar sobre las acusaciones que hizo su ex pareja Paty Díaz mientras él estaba en La Casa de los Famosos.

Ahora que el actor ha salido por la Puerta Grande como sexto lugar de la competencia, comienza a enfrentarse al exterior, no solamente el reencuentro con su familia, también con este señalamiento.

Paty Díaz y Alexis Ayala tuvieron una relación de 5 años y trabajaron juntos en varias telenovelas, incluyendo “Barrera de Amor”, producida por Ernesto Alonso y en la cual Ayala era co protagonista villano y Díaz tenía un personaje de reparto.

De acuerdo con la narración de Paty Díaz, fue durante ese rodaje que sucedió la infidelidad de parte de Alexis.

En una entrevista con “Vaya Vaya”, el actor reaccionó a las acusaciones.

“Para mi lo que está atrás se quedó atrás, yo tengo una vida, estoy viviendo La casa de los Famosos”, y tengo una vida donde veo para adelante”.

El actor no quiso profundizar en el tema porque, dijo, ahora su prioridad está con su familia.

“Mi vida está con mis hijas, mi esposa y mi madre”.

La acusación contra Alexis

La polémica surgió a partir de que Ayala, durante una conversación con Facundo dentro de La Casa, habló de una pareja que supuestamente cambió la chapa de una casa de él y en la cual le había permitido vivir luego de su separación. No mencionó nombres.

Paty Díaz tiene otra versión de lo que pasó y acusó a Alexis de que una noche llegó a la casa ebrio y que intentó golpearla. Incluso aseguró que el actor siempre entró a esa casa cuando quiso y que fue él quien terminó por cambiar las chapas y “sacar mis cosas a la calle”.

Para el actor, ahora que está fuera de La Casa, no hay tema.