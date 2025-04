Polémica persigue a José Luis Reséndez: Wendy Guevara, Vanessa Arias... ¿y un travesti en la cama?

Este fin de semana se vitalizaron declaraciones de la presentadora Vanessa Arias al contar su versión de lo que vivió en su noviazgo con el actor José Luis Reséndez.

Medios replicaron las declaraciones de Vanessa Arias, donde acusó a José Luis Reséndez de maltrato animal, de violentarla a ella y hasta de haberle sido infiel presuntamente con un travesti, con quien lo encontró en la cama de la casa que compartían.

“Ese cabrón me pegaba, me maltrataba, me quebró costillas... Denuncias, no, yo lo amaba; me daba vergüenza”, se escucha decir a Vanessa.

Aparte de homosexual reprimido es un potencial homicida, quiso matar a Vanessa y hasta a una perrita le puso una pedrada. @joeresendez atentar contra los animales también es un delito. pic.twitter.com/qshaQ2vb4W — Lluvia 🧌 (@lluvis_10) April 21, 2025

Sin embargo, cabe aclarar que estas declaraciones no son nuevas, pues forman parte de una entrevista publicada hace tres años por el canal de YouTube TSOM media bajo el título “Abuso físico y psicológico | Paco Chintro y Vanessa Arias”.

En ese pódcast, Vanessa Arias relató: “Duramos cinco años, nos íbamos a casar, pero me golpeaba todos los días y me ponía frente a un espejo y me decía que andaba conmigo por lástima, que porque yo era muy fea. Pero él lo que quería es tapar sus verdaderas preferencias... Cuando yo terminé con este tipo fue porque yo lo caché con un travesti en la cama y ahí comprendí muchas cosas; el del problema es y será él para toda la vida, por no aceptarse”.

José Luis Reséndez ya había respondido a la polémica en sus redes sociales...

José Luis ha criticado a influencers y se ha ido contra Paola Suárez y Wendy Guevara

Hace unos meses, se dieron a conocer acusaciones contra Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas” (con el cual se hizo famosa Wendy Guevara), sobre su presunto gusto por jóvenes menores de edad.

José Luis no se guardó nada en redes sociales, y compartió: No logro entender cómo es posible que@Televisa que considero como mi segunda casa, mi segunda familia donde me dieron la maravillosa Oportunidad de cumplir mi sueño de prepararme y me llenó de Orgullo al decirlo en una de las mejores escuelas artísticas con gran estructura y calidad del Mundo @CeaTelevisa donde hice mi carrera y me encuentro grabado en una de sus honoríficas placas generacionales de graduados, donde me enseñaron a sufrir y esforzarme, donde me enseñaron lo que es la perseverancia, la constancia, LA CHINGA. donde nada me regalaron y me enseñaron a tocar puertas. Que hoy por hoy son mi gran valuarte de satisfacción y mi código de vida. Permitan y normalicen individuos totalmente contrarios a todos los valores que alguna vez me inculcaron. La sociedad necesitamos regresar y darle valor a lo que verdaderamente vale, NO UN PRECIO”.

🚨MÁS CONTENIDO ATROZ DE PAOLA SUÁREZ Y LAS PERDIDAS🚨



Aquí realmente la única PÉRDIDA es nuestra sociedad en decadencia que idolatra a estos corrosivos y descompuestos individuos que promueven sus malos hábitos y acciones a través de su degenerado contenido. ¿Como es posible?… pic.twitter.com/7YbaLdkfWq — José Luis Reséndez (@joeresendez) July 11, 2024

También ha criticado en varias ocasiones a Wendy Guevara

Ella ya le ha respondido con declaraciones a la prensa: “No conozco al señor… Él es un actor, ¿no? Cuando una persona tiene éxito y mucho trabajo no tienes tiempo para estar peleando y meterte en la vida de otras personas, ahí podemos ver cómo está en su vida”.

La aclamada actriz Wendy Guevara ya se encuentra en los preparativos del más esperado live action de la historia "¡Por el poder de Grayskull!" #HeMana pic.twitter.com/hUpt9pxRdA — José Luis Reséndez (@joeresendez) May 17, 2024

"Amor viejo en París" que gastadera de producción por parte de @televisa para ver como resultado una desangelada y desarticulada historia con la nada “multitalentosa y multifacética” celebridad del momento “Wendy Guevara “ que ni baila, ni canta y mucho menos actúa al lado de una… pic.twitter.com/m2D81p9LAx — José Luis Reséndez (@joeresendez) July 17, 2024

Incluso Turbulence, la drag queen que se hizo famosa junto a La Burrita Burrona, también ha criticado al actor.

“José Luis Reséndiz es al que le llegaron a dar novela sólo por guapito? O ya ! Pero como ahora eso ya no lo es todo no a de tener jale , por eso le cala en el mero ojete que nuevos talentos tengan trabajo. Y digo talentos porque la mayoría de los que señala en su imagen... están repletos de trabajo y llenan recintos y para lograr eso se necesita talento, saludos y buenos tardes José Luis Who ?”.

están repletos de trabajo y llenan recintos y para lograr eso se necesita talento, saludos y buenos tardes José Luis Who ? 🤣 — Turbulence ⚡️ (@turbulencequeen) July 17, 2024

Por el momento, José Luis Reséndiz no ha respondido ante la viralización de las declaraciones que Vanessa Arias ya había hecho hace unos años sobre su tormentosa relación.