Kanye West reveló un secreto perturbador de su niñez: fue víctima de abuso por parte de su primo

En una declaración que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación, el controvertido artista Kanye West, ahora conocido como Ye, realizó una confesión impactante sobre su infancia. A través de una serie de publicaciones en la plataforma X (antes Twitter), el rapero de 47 años reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de un primo durante su niñez y adolescencia.

Esta perturbadora revelación del exesposo de Kim Kardashian coincide con el lanzamiento de un fragmento de su nueva canción titulada “Cousins”, cuyo contenido lírico aborda directamente esta traumática experiencia.

¿Qué reveló Kanye West exactamente sobre el abuso?

En sus publicaciones en X, Kanye West introdujo su nueva canción “Cousins” con la explicación de que trataba sobre un primo suyo que actualmente se encuentra en prisión perpetua por el asesinato de una mujer embarazada. Acto seguido, el rapero estableció una conexión perturbadora entre este hecho y su propia vivencia infantil: “Tal vez, en mi egocéntrico caos, sentí que era mi culpa haberle mostrado esas revistas sucias cuando tenía 6 años y luego actuamos según lo que vimos”.

West siguió con más detalles del abuso , entre los cuales afirmó haber encontrado las revistas en el armario de su difunta madre, Donda West, de quien recientemente también hizo declaraciones controversiales. Con un mensaje directo y muy explícito, Ye cerró la confesión para concluir con la frase “Tweet enviado”, lo que dejó una sensación de desconcierto e impacto en sus seguidores.

Kanye West compartió la publicación de su tweet hecha por Ryder Ripps, en una muestra de agradecimiento a quien lo apoya X (TWITTER)

¿Qué contienen las letras de la canción “Cousins”?

El fragmento de la canción “Cousins” que Kanye West compartió en redes sociales corrobora la perturbadora confesión. La letra describe explícitamente interacciones de naturaleza sexual entre él y su primo durante su infancia. Versos como “Pasando el rato con mi primo leyendo revistas sucias. Vimos a unos negros besarse y no sabíamos qué significaba esa … Entonces empezamos a recrear todo lo que habíamos visto”, se repiten a lo largo del fragmento.

En la canción, West también menciona haberle pedido a su primo que no revelara lo sucedido. Aunque más adelante, reflexiona sobre la carga de este secreto: “Me dicen que me lo lleve a la tumba: ‘La verdad te hará libre algún día’. No creo que entiendan que no me atrae ningún hombre”.

¿Cómo fue el fragmento del vídeo de la canción?

El material visual que acompañó el lanzamiento del fragmento de “Cousins” en redes sociales fue igualmente impactante y desconcertante. Incluía una mezcla de vídeos domésticos, imágenes de violencia con armas de fuego, contenido explícito, un cartel con insultos homofóbicos y una cruz en llamas. La inclusión de estos elementos, aparentemente inconexos, ha generado diversas interpretaciones sobre el estado mental del artista y el mensaje que intenta transmitir.

Como ya es costumbre en la conducta de West, los tweets fueron borrados para dejar en blanco su cuenta. Para el momento de la redacción de esta nota, solamente había publicado una fotografía con su esposa, Bianca Censori, la imagen de su propio tweet en una historia de Instagram y el tweet de la canción.

¿Quién es Kanye West?

Kanye West, cuyo nombre completo es Ye (antes Kanye Omari West), nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia, y creció en Chicago, Illinois. Es un reconocido rapero, productor musical, diseñador de moda y empresario que se consolidó como una de las figuras más influyentes de la cultura pop contemporánea.

Inició su carrera al producir éxitos para artistas como Jay-Z antes de lanzarse como solista en 2004 con su aclamado álbum “The College Dropout”, al que siguieron múltiples discos innovadores que redefinieron el sonido del hip hop. Ganador de más de 20 premios Grammy, West también es el creador de la marca Yeezy, una exitosa línea de ropa y calzado que solía colaborar con una marca deportiva alemana. También incursionó en la política. En general, suele generar tanto admiración como controversia por sus declaraciones y acciones públicas . Su vida personal, incluyendo su matrimonio con Kim Kardashian y su lucha contra trastornos de salud mental, ha sido ampliamente documentada.

¿Cuánto dinero tiene Kanye West?

Kanye West ha sido durante años una de las celebridades más ricas del mundo, gracias a su carrera musical, sus negocios en la industria de la moda y sus asociaciones con marcas globales. Aunque su fortuna ha tenido altibajos debido a polémicas públicas y la ruptura de contratos millonarios —como su alianza con Adidas para la línea Yeezy—, el patrimonio de Kanye West ha sido estimado en varios cientos de millones de dólares.

Según cálculos recientes de medios especializados como Forbes y Bloomberg, la fortuna actual del artista se sitúa entre los 400 y 500 millones de dólares, cifra que contempla ingresos por regalías musicales, su catálogo discográfico, inversiones inmobiliarias y sus marcas personales. A pesar de haber perdido el estatus de multimillonario en 2022 tras el fin de su acuerdo con Adidas, Kanye sigue siendo uno de los artistas más lucrativos de la industria y un símbolo de cómo el talento creativo puede transformarse en un imperio empresarial.