La Casa de los Famosos México: Solo puedes VOTAR en estos HORARIOS y días específicos

Recuerda que tu voto es positivo, es decir, a favor de quien quieres que permanezca en el reality show.

August 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
Aunque en ViX puedes ver el 24/7 de La Casa de los Famosos México, NO puedes votar durante todo el día, sino en horarios específicos.

Los ánimos ya se encendieron en La Casa de los Famosos y comenzará la pasión del público por apoyar a su habitante favorito. Eso implica que, uno a uno, salgan habitantes que no gocen de popularidad con la gente, y eso puede ocurrir solo mediante votos.

Sin embargo, no se puede votar incansablemente durante todo el día, sino solo en ciertos días y horarios. ¿Cuáles son?

El periodo de votaciones de La Casa de los Famosos México inicia los días miércoles, en el momento en el que Galilea Montijo anuncia a los nominados. Desde entonces, y hasta terminar la Post Gala en ViX a la media noche, se puede votar.

Para los días jueves, se abren las votaciones durante la Pre Gala de ViX, que comienza a las 9:30 de la noche. Permanecen abiertas durante la Gala de Canal 5, que comienza a las 10 de la noche y termina a las 11:30pm; los votos continúan hasta que termina la Post Gala de ViX, a la media noche del jueves.

El viernes se repite el mismo horario. Sin embargo, la PLACA de nominados cambia en el momento en el que el líder decide salvar a alguien, quien automáticamente queda a salvo y se reduce la cantidad de nominados.

Durante el sábado NO hay votaciones, y vuelven a abrirse el domingo a partir de las 8:00 de la noche en la Pre Gala de ViX y se mantiene abierta hasta los últimos minutos de la gala principal, en donde Galilea Montijo anuncia a la persona eliminada.

¿Cómo VOTAR en La Casa de los Famosos México 2025? Te explicamos el paso a paso

El público tiene la última palabra, pues los votos son positivos. Es decir, debes votar por aquella persona que quieres que siga dentro del reality show. La persona que tenga menos votos, es quien resulta eliminado de la competencia.

Todos pueden votar una vez, y es completamente GRATIS. Simplemente debes ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México y elegir a la persona a quien quieres apoyar. Clic Aquí.

En caso de que quieras votar más veces, basta con tener una cuenta de ViX Premium... De esta forma, automáticamente tienes 10 votos diarios, además de que podrás seguir la señal 24/7 durante toda la competencia. Puedes repartir tus votos entre varios nominados o darle los 10 a una sola persona.

