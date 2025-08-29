Suscríbete
Alexis Ayala confiesa sus verdaderas intenciones: no salvará a ninguno de sus amigos del Cuarto Noche

“Es momento de cambiar la estrategia”, dijo el actor, quien compite por la salvación en la quinta semana de La Casa de los Famosos México

August 29, 2025 • 
Alejandro Flores
Alexis Ayala confesó lo que hará si gana la salvación

Esta semana ha sido de mucha suerte para el Cuarto Noche. Pero en particular para Alexis Ayala, quien obtuvo la bola dorada en la gala de nominación y luego volvió a sacarla en el reto de robo de salvación.

Eso le ha dado el derecho a pelear contra Shiky y Aldo de Nigris por la salvación de esta semana. En un juego que será revelado, como cada semana, hasta este viernes, los tres competirán por el derecho a salvar a alguien.
Tras haber ganado el reto del Elevador del destino (en el que compitió contra Facundo), Alexis fue al confesionario para responder algunas preguntas de La Jefa.
Ahí reveló que ha decidido cambiar la estrategia de su juego en La Casa de los Famosos. Hasta ahora, Alexis ha sido el estratega del Cuarto Noche, cuyos habitantes han actuado en bloque para nominar a sus oponentes del Cuarto Día.

A partir de ahora será diferente.

“Estamos a la mitad del juego y ya cambian las estrategias, la manera en que nominamos. Seguimos jugando por cuarto pero también tenemos que cuidar lo que siempre dicen: sobrevivir en la casa. Y obviamente yo quiero quedarme y quiero seguir aquí. Aunque sé que cada semana voy a estar nominado”.

¿Qué dijo Alexis Ayala en el confesionario?

Luego la Jefa le preguntó qué tan importante es para él ganar la salvación en la que enfrentará a Shiky y Aldo este viernes. Ahí fue donde Alexis soltó la bomba:

“Con una placa como esta, que yo creo que está más difícil que la semana pasada todavía, el público es el que decide muchas cosas. Pero yo creo que el que tenga la salvación y lo hablaba yo con todos en el cuarto noche, se tiene que salvar a sí mismo”.

Alexis asegura que hasta la semana pasada su decisión hubiera sido otra pero que ha llegado el momento de comenzar a jugar para él.

“A estas alturas, yo, sí tengo la salvación, probablemente me salve a mí; por supuesto creo que ahí tiene que ver la estrategia de seguir en la casa”.

Alexis Ayala La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
