¿Alex Bisogno sustituirá a Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’? Así respondió a las especulaciones: VIDEO

A casi dos semanas de la muerte de Daniel Bisogno , quien falleció el pasado 20 de febrero a los 51 años a causa de las complicaciones desatadas luego de su trasplante de hígado, su hermano Alex ofreció una nueva entrevista en la que compartió más detalles de los últimos días con vida del presentador; de igual forma, habló sobre la posibilidad de trabajar en “Ventaneando”.

En los últimos días, las teorías que apuntan a Alex Bisogno como el nuevo presentador de este programa de espectáculos surgieron con tanta fuerza en redes sociales que el también comunicador debió aclarar esta situación para evitar malos entendidos: ¡esto fue lo que dijo sobre el tema!

¿QUÉ DIJO ALEX BISOGNO SOBRE TRABAJAR EN “VENTANEANDO”?

En una charla reciente que Alex Bisogno tuvo con el youtuber Alan Morales, el exconductor de “Al Extremo” sepultó todas las especulaciones sobre sustituir a su hermano Daniel Bisogno en “Ventaneando” debido a una serie de motivos que para él son muy significativos.

“Somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad y siempre intenté que no nos compararan”

A decir de Alex, tanto él como su hermano se esforzaron en abrirse caminos diferentes a pesar de que ambos trabajaban en TV Azteca; debido a esto, aseguró, jamás se le ocurriría ocupar el lugar de Daniel en el programa que lo hizo famoso y al que le encantaba asistir a trabajar todos los días.

“Nunca ocuparía un sillón que ocupó él porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad y siempre intenté que no nos compararan”, reconoció Alex en cierta parte de la entrevista en la que también tuvo unas palabras de agradecimiento para TV Azteca por estar al pendiente de la salud de Daniel Bisogno.

La tentación de sentarse en el lugar de Daniel Bisogno en “Ventaneando”, reconoció Alex, es muy fuerte; sin embargo, dejó en claro que el trabajo de su hermano en el espectáculo no tiene comparación: “Nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande”, concluyó.

¿EN QUÉ PROGRAMAS DE TELEVISIÓN HA TRABAJADO ALEX BISOGNO?

Alex Bisogno, al igual que Daniel, tiene una larga trayectoria en la televisión gracias en parte al apoyo de “El Muñeco”, quien lo ayudó a entrar a TV Azteca cuando apenas despuntaba su carrera en los medios de comunicación.

Estos son algunos de los programas en donde ha trabajado Alex, siempre apartado de las polémicas en las que su hermano se vio envuelto en varias ocasiones por sus comentarios en vivo: