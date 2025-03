Hannia Novell revela que fue víctima de violencia de género y cómo la salvó su novio, Vicente Gálvez

Detrás del profesionalismo que le hemos visto durante décadas en los noticiarios de TV Azteca, Hannia Novell escondía una parte de su historia personal en la que fue víctima de violencia de género.

Así lo reveló en entrevista con Mónica Garza para su canal de YouTube, donde Hannia relató anécdotas de su vida y trayectoria, por lo que fue inevitable que hablara de su pareja, el también periodista Vicente Gálvez.

“Él es mi pilar”, dijo Hannia Novell sobre Vicente Gálvez, con quien tiene una relación desde hace 18 años y son padres también. Al contar cómo surgió su amor, Hannia reveló que ocurrió luego de que ella vivió violencia por parte de su expareja, quien la tenía amenazada.

“Él (Vicente) tenía su esposa, yo tenía mi esposo... Nos reuníamos, él se separa, yo también, seguimos siendo los mejores amigos. Cada quien tiene su etapa de duelo, yo me dediqué a supuestamente a vivir la vida y no me gustó, tuve una adolescencia tardía”, comenzó el relato.

Hannia Novell y su novio, Vicente Gálvez Instagram

“Vicente siempre fue mi mejor amigo, mi confidente. Y en esta parte de mi vida yo caí en un hoyo negro, espantoso, asqueroso, horrible de la vida con una persona así como describo ese hoyo, una persona que era un monstruo. Y un día le hablo a Vicente en la madrugada para contarle que me habían maltratado y me salvó... Así”.

Hannia confesó que “nadie sabía” de la violencia que sufrió con su ex, con quien duró 2 años. “Quien les grita, quien las empuja, ¡chavas, no las quieren!, ¡salgan corriendo, pidan ayuda! Porque nunca sabes, yo trabajando en ‘Ciudad Desnuda’ y denunciando y siendo valiente, nunca sabes cómo caes”.

La periodista recordó que su ex la comenzó a chantajear con videos privados, con los que tenía intención de dañar su carrera. “Eran otros tiempos, si en ese entonces yo hubiese sido Olimpia, la ley se llamaría Hannia, pero no sabía cómo”.

“Era un hombre violento que me tenía sometida, atrapada, con miedo, me espiaba mis cosas, los mensajes, celulares, correos. Me tenía sofocada que hasta dejé de hablarle a mis amigos y mi familia, porque él tenía celos de todo. Me empecé a apagar y empecé a alejar a todo el mundo y él (Vicente) no se alejó de mí aunque yo le decía... Un buen día le hablé para decirle (que la habían violentado) y me dijo ‘vístete y voy para tu casa’. Y de que fue por mí, y me llevó al Ministerio Público a denunciar, nunca más nos separamos”.

“Me agarré de valor para contarle a la persona que más tenía confianza y cambió mi vida. Volví a ser yo. Parece que te van a arruinar tu vida y tu carrera y no por algo que hayas hecho malo. Me costó trabajo volver a ser yo, volver a tener mi autoestima, volver a sentir que vales es complicado, pero no imposible. Hay que hablarlo, exponerlo, verbalizarlo”.

Desde entonces, Hannia y Vicente son inseparables, y ella habla maravillas del periodista: “Él es muy político, muy estructurado, muy culto, divertido. Se convirtió en mi mejor amigo del canal, reíamos mil”.

Asimismo, Hannia contó que recibió ayuda jurídica de Azteca, pues le contó de su situación a un director del canal, por lo que quedó protegida ante las amenazas de su expareja.

¿Necesitas ayuda?

En caso de que requieras ayuda por ser víctima de violencia de género, recuerda que hay apoyo en el Centro de Atención Ciudadana la Línea de la Vida las 24 horas, 7 días a la semana. En la Línea de la Vida hay especialistas en atención a la salud que te escucha: 8009112000

Además, está la Línea Mujeres, un servicio telefónico de orientación, asesoría y acompañamiento para las mujeres que viven violencia. Es atendido por psicólogas y abogadas que brindan atención y escucha a las usuarias y las canalizan a los servicios de la Secretaría de las Mujeres y otros entes de la Ciudad de México.

Llama al 55 5658 1111, opción 3. La atención es las 24 horas, los 365 días del año.