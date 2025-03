El hermano de Daniel Bisogno se sinceró y admitió que llegó a pensar en ‘huir': ¿a qué le tenía miedo?

La muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el pasado 20 de febrero, causó gran conmoción entre sus seguidores, pero especialmente destrozó a sus amigos y familiares. Es el caso de Alex B, su hermano, quien aunque todavía está reponiéndose de esta tragedia, sí tiene claro que quiere seguir escapando de la posibilidad de que se le encasille por su ascendencia.

Alex Bisogno reveló por qué quería huir de su relación con Daniel Bisogno

Luego de un año en el que se enfrentó al fallecimiento de su madre y su hermano, Alex Bisogno se sinceró sobre su sentir respecto a la constante presión que lo hacía sentir ser familiar de Daniel Bisogno, la cual lo hizo querer “huir” en diversas ocasiones. Así lo confesó en una charla para el canal de YouTube de Alan Morales, en la que explicó las razones por las que jamás se atrevería a quedarse con el lugar vacío que dejó “El Muñeco” en “Ventaneando” tras su fatídica muerte, ya que si antes sentía miedo a que los compararan, ahora es consciente de que los señalamientos serían aun mayores.

“Nunca ocuparía un sillón que ya ocupó él. Primero, porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad y su carrera. Siempre traté de huir de su camino para que no me compararan. Yo nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande”, apuntó el exconductor de “Al Extremo”, emisión de la que quedó fuera hace apenas un par de semanas.

Alex y Daniel Bisogno José Luis Ramos

¿Por qué Alex Bisogno ya no está en ‘Al Extremo’?

Sobre las razones por las que salió de este programa en el que figuró como conductor durante tres años, en una conversación con Matilde Obregón, Alex Bisogno compartió que esta participación concluyó de manera completamente imprevista por razones que no logró comprender del todo, ya que lo único que él buscaba era que se le dieran mayores retos.

“Yo me había acercado a pedir más oportunidades. Quería estar de lunes a viernes en un proyecto donde pudiera crecer más. Desde un principio me dijeron que no había, y tiempo después me dijeron que venían cambios en la televisora. Fue como medio acuerdo, pero yo no estaba listo para dejar “Al Extremo”. No quería, pero la situación se dio así”, apuntó el también locutor, cuyo lugar fue ocupado inmediatamente por Fernando Lozada.