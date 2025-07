Alessandra Rosaldo rompió el silencio y habló de la supuesta infidelidad de Eugenio Derbez: ¿se divorcian?

A punto de celebrar su 13 aniversario de bodas, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se convirtieron en los protagonistas de una serie de especulaciones en torno a su presunto divorcio. Y aunque hasta ahora habían tratado de tratar este tema con discreción, la “madrastra” de José Eduardo Derbez por fin compartió su sentir y hasta explicó qué tanto le afecta que su intimidad esté constantemente expuesta.

Alessandra Rosaldo se pronunció contundente ante los rumores de infidelidad: ¿Eugenio Derbez la traicionó?

En una reciente charla para las cámaras de “Univisión Famosos”, Alessandra Rosaldo reaccionó a todas las especulaciones de que su matrimonio con Eugenio Derbez está en graves problemas. Y al ser cuestionada acerca de qué tan cierto es que estarían en crisis por una supuesta infidelidad cometida por el comediante, atinó a decir que si bien no es la primera vez que se ven involucrados en este tipo de rumores, ahora se percataron de que la información incluía traiciones que no son ciertas.

“No, no, he de decir que en esta ocasión le agregaron, salsita, le dieron sabor, sazón”, señaló divertida, mostrándose muy tranquila y confiada de que todo lo que se ha dicho sobre ellos sería falso.

Alessandra Rosaldo reveló cómo le hace para que los rumores de su vida privada no le afecten

Finalmente, la integrante de “Sentidos opuestos” explicó que con el tiempo ha ido aprendiendo a no dejarse llevar por lo que dicen otras personas, en especial cuando se trata de cuestiones tan delicadas como lo es su relación sentimental. Es por esto que, según Alessandra Rosaldo, ni ella ni Eugenio Derbez le prestan atención a los comentarios malintencionados referentes a su vida en pareja, en especial porque son conscientes de que si no se tuvieran esta confianza, sí podría ser algo difícil de tratar.

“Uno tiene que aprender a no poner atención a las cosas que no te suman, porque este tipo de cosas, te repito, si no las sabes manejar, te tambalean. Los rumores y este tipo de cosas que no son ciertas, sí terminan matrimonios”, concluyó la también actriz.