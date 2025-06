La inesperada reacción de Victoria Ruffo a la presunta separación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

A pesar del hermetismo con el que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han llevado su relación en los últimos meses, siguen sonando fuerte los rumores de su supuesto divorcio. Y en medio de todo este escándalo, Victoria Ruffo se atrevió a hablar del tema y dijo qué es lo que piensa de lo que está pasando en la vida privada de su expareja, dando una respuesta que sorprendió a más de uno.

Victoria Ruffo reveló qué piensa de la aparente separación de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

Apenas reponiéndose de los problemas de salud que llevan días impidiendo que lleve a cabo todas sus actividades de manera normal, Victoria Ruffo se tomó el tiempo de charlar amablemente con la prensa y hasta le tocó a Eugenio Derbez. En esta breve entrevista para las cámaras de “Hoy Día”, la actriz habló de la presunta crisis que su ex estaría viviendo con Alessandra Rosaldo, un tema que si bien aclaró no le incumbe, sí le hace pensar que se trata de meros inventos.

“Ay no, la verdad no creo. Lo dudo mucho. O sea, luego inventan muchas cosas. La verdad yo lo dudo mucho. Yo creo que ellos han formado un matrimonio estable, bonito y tienen una hija, que qué bueno que tiene a sus dos papás. Así que no, yo no creo”, dijo la protagonista de producciones como “La Madrastra” y “La Malquerida”.

¿Victoria Ruffo cree que Eugenio Derbez le fue infiel a Alessandra Rosaldo? Esto dijo

En cuanto a qué opinión tiene de las versiones respecto a una posible infidelidad por parte del comediante, Victoria Ruffo se limitó a reír y señaló que no metería las manos para confirmar o desmentir si Eugenio Derbez engañó a Alessandra Rosaldo. Por lo que se limitó a decir que, al menos desde su perspectiva, son meras especulaciones hacia la pareja, desechando así las predicciones de “traiciones” hechas por personajes como Mhoni Vidente.