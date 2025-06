Alessandra Rosaldo rompió el silencio sobre su ruptura con Eugenio Derbez: “Lloré por meses”

Durante años, han sido considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. Sin embargo, Alessandra Rosaldo sorprendió hace unos días al hablar por primera vez con total franqueza sobre la ruptura que vivió con Eugenio Derbez al inicio de su relación. Su testimonio conmovió a seguidores y abrió una conversación necesaria sobre salud emocional , vínculos de pareja y las decisiones difíciles que a veces deben tomarse en nombre del amor propio.

¿Por qué terminaron Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Aunque su matrimonio hoy parece estable y feliz, Alessandra Rosaldo confesó que hubo un momento en que todo estuvo al borde del colapso. En una entrevista en el podcast de Martha Debayle, la cantante habló sobre cómo la terapia la llevó a cuestionar profundamente su relación con Eugenio Derbez y, finalmente, a terminarla.

“La terapia me ayudó en su momento, fue por el amor que yo le tenía, pero me sentía perdida”, relató.

La artista explicó que por años había mantenido relaciones en las que asumía un rol controlador y protector, hasta que con Eugenio se enfrentó al reto de estar con alguien que también cuidaba de ella.

“Lloré por meses. Lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir porque ninguno de los dos estábamos bien”, reconoció Alessandra Rosaldo entre recuerdos dolorosos, pero también de aprendizaje.

¿Qué papel jugó Aislinn Derbez en la crisis de la pareja?

Uno de los factores que incrementó la tensión fue la convivencia con Aislinn Derbez, hija del comediante, quien vivía con ellos en ese entonces. Alessandra reveló que esa dinámica la hacía sentir desplazada. “Las dos éramos señoras de la casa”, dijo al describir cómo su lugar en la relación se diluía.

Esta situación compleja generó conflictos internos que afectaron profundamente su estabilidad emocional. A pesar del cariño que sentía, Alessandra entendió que seguir en ese entorno no le hacía bien y que necesitaba poner un alto. “Todo estaba mal: mal mi rol, mal el suyo”, aseguró.

¿Qué plan de vida tenían en ese entonces?

Otro de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando reveló que, al inicio, Eugenio Derbez no compartía su deseo de formar una familia. “No estaba dispuesto a casarse conmigo ni a darme una familia, eso yo lo deseaba con él”, afirmó Rosaldo, quien en ese momento anhelaba estabilidad, compromiso y un proyecto de vida en común.

Esta diferencia de expectativas fue clave en la ruptura. Alessandra, decidida a no comprometer sus sueños por una relación incompleta, tomó la dolorosa decisión de separarse, convencida de que era lo correcto para ambos.

¿Cómo inició la historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

La conexión entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez comenzó en 2005, cuando coincidieron en una grabación televisiva. Ella quedó cautivada desde el primer momento. “Nos sonreímos, algo pasó, había estrellitas alrededor”, contó en otra entrevista con Yordi Rosado.

Un año después hicieron oficial su relación, y en 2012 Eugenio le propuso matrimonio de una forma inolvidable: se presentó con un disfraz de príncipe enmascarado en un caballo blanco, con Jesús Navarro de Reik a su lado para cantar “Creo en ti”. Ese mismo año se casaron y, en 2014, nació su hija Aitana, la primera de Alessandra y la cuarta de Eugenio.

¿Cómo superaron la ruptura Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Tras meses de distancia y reflexión, ambos comenzaron a sanar sus heridas. Alessandra se sumergió en un proceso de terapia que la ayudó a romper patrones emocionales del pasado. “Yo rompí un patrón con él. Estaba acostumbrada a ser la que rescata. Aquí fue distinto. Me sentí cuidada y no supe cómo estar en ese papel”, admitió.

Con el tiempo, Eugenio también mostró disposición a transformar su visión sobre el compromiso . La reconciliación llegó como fruto de ese trabajo emocional y hoy, ambos siguen juntos al cuidado de su hija e incluso colaboran juntos en proyectos como el reality “De viaje con los Derbez”.

La artista dejó claro que su proceso no fue fácil, pero sí necesario. La decisión de alejarse le permitió redescubrir su valor y redefinir qué tipo de amor quería en su vida. “Gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien. Me reparó”, expresó.