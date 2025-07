El hijo de Luis de Llano apuntó contra Sasha Sokol y habló de la sentencia por abuso que recibió su padre

El pasado 25 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia en contra de Luis de Llano por el delito de abuso sexual infantil, cometido en perjurio de Sasha Sokol. Esta decisión de las autoridades dio paso a diversos pronunciamientos, tanto de celebración como de reproche, tal como hizo Francisco, uno de los hijos del productor, que se pronunció ante esta situación.

Francisco de Llano defendió a Luis de Llano: el comunicado con el que defendió su inocencia

A través de un escrito compartido en sus redes sociales oficiales y retomado por “Ventaneando” para comprobar su veracidad, Francisco, uno de los cinco hijo de Luis de Llano, rompió el silencio por la condena de abuso que actualmente recae en su padre, derivada de la demanda de Sasha Sokol. En este documento, el joven manifestó que confía plenamente en la inocencia de su padre, aun cuando las leyes hayan dictaminado lo contrario.

“Hoy me toca hablar desde un lugar difícil, pero necesario. Mi papá ha sido señalado y recientemente juzgado con una decisión que, aunque es legalmente válida, no representa la verdad de quienes lo conocemos y llevamos en el corazón. Quiero decirlo con claridad y sin rodeos: creo en su inocencia. No por costumbre, no por lazo familiar, sino porque he visto de cerca su forma de ser, de actuar, de vivir con principios y de mirar al mundo con integridad”, señaló Francisco.

Cabe recordar que este caso se emprendió en 2022, tras una entrevista en la que Luis de Llano dijo haber tenido un “romance” con Sasha Sokol, ignorando el hecho de que para ese momento ella tenía 14 años y él 39 años, lo que ante la ley representa un claro abuso que atenta contra la integridad de un menor de edad.

Uno de los hijos de Luis de Llano puso en duda el caso de Sasha Sokol y aseguró que ‘la verdad no siempre gana’

En otro apartado de este escrito, que actualmente ya no está disponible en su red social personal, Francisco de Llano manifestó que todo este proceso fue completamente desgastante para toda su familia. Asimismo, resaltó la posibilidad que cree, existe de que esta historia no sea como se cuenta, de modo que el hijo del productor puso en duda la culpabilidad de Luis de Llano en las acusaciones interpuestas por Sasha Sokol.

Francisco, uno de los hijos de Luis de Llano, aseguró que seguirá creyendo en su inocencia, a pesar de las acusaciones de Sasha Sokol Instagram

“Esta experiencia ha sido dura, injusta y profundamente dolorosa. Pero también ha sido una prueba de carácter, amor y de la firmeza que da la verdad, incluso cuando no es reconocida por todos. No espero convencer a nadie. Solo comento lo que sé: que la verdad no siempre gana en los papeles, pero sí permanece en la vida de quienes la sostienen con dignidad. Sigo creyendo en mi padre, y eso no cambiará”, concluyó el también músico, reafirmando que sin importar lo que esta sentencia que podría marcar precedente en este tipo de delitos en México, personalmente respalda a su progenitor y seguirá confiando en que no tiene la responsabilidad absoluta en lo que pasó.