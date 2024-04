Aleks Syntek tiró al inodoro un disco de Karol G por una contundente razón: VIDEO

Para Aleks Synek, es mejor Danna Paola y Belanova que Karol G

Aleks Syntek está siendo duramente criticado en las redes sociales después de haber tirado al inodoro el álbum más reciente de Karol G: ‘Mañana Será Bonito’. La acción del cantautor mexicano ha generado un debate sobre su perspectiva sobre la creación musical de la cantante colombiana.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Karol G?

Todo ocurrió en ‘El Podcast + Pedido’, que se transmite por YouTube. Allí, el cantante de ‘Sexo, pudor o lágrimas’ tuvo un desafío en el que debía elegir los álbumes que “se quedarían en su colección” o los tiraría por el escusado, de acuerdo con los títulos que el presentador le daba.

“Fíjate que no me entra”.

El primero fue ‘Dulce Beat’ del grupo Belanova, algo que emocionó al también productor. El disco ‘1989’ de Taylor Swift también le fascinó, y reconoció que era un gran admirador de su carrera.

Pero las cosas cambiaron cuando llegó el turno de ‘Mañana será bonito’ de Karol G. Allí, Aleks Syntek fue sincero sobre lo que pensaba del trabajo musical de la reggaetonera.

“Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de jóvenes de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, explicó.

El reto también incluyó a artistas y grupos como Soda Estéreo, Danna Paola, Zoé y Shakira. Así pues, el disco de Karol fue el único que no conservó para su colección personal.

El músico advirtió a los espectadores que “no lo fueran a funar” por su decisión, pero eso es exactamente lo que ocurrió en Internet.

Usuarios critican a Aleks Syntek por “tirar” el disco de Karol G al inodoro

La mañana de este viernes, el video se hizo popular en las redes sociales por este fragmento de la entrevista. Rápidamente en Twitter, la gente comenzó a señalarlo y generar debates sobre si tiene razón o no.

“Aleks Syntek representa justo todo lo contrario a una perspectiva intergeneracional”, “Aleks Syntek volvió canon este meme: ‘Adiós, popó’”, “Aleks Syntek viendo que es tendencia… otra vez”, y “Está bien que a Aleks Syntek no le guste mucha ‘música’ que se escucha ahora, pero de ahí a tirar un disco a un inodoro…” fueron algunas de las opiniones al respecto.

Aleks Syntek volvió canon este meme pic.twitter.com/2Ahuhldp8r — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) April 19, 2024

Aleks Syntek representa (en sus dichos y en los actos que conocemos de él) justo todo lo contrario a una perspectiva intergeneracional. Es el referente que nos permite a muchas personas ver hacia donde NO queremos llegar. pic.twitter.com/VjRljrE2eF — Miguel Agustín (@MiguelAgustin_) April 19, 2024

Aleks Syntek viendo que es tendencia… otra vez pic.twitter.com/DG7FHnoO3V — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) April 19, 2024

Está bien que a Aleks Syntek no le guste mucha "música" que se escucha ahora pero de ahí a tirar un disco a un inodoro... pic.twitter.com/P2GRc1Z1ZA — Roosy Villa (@Roosy_Villa) April 19, 2024

No es la primera vez que Aleks Syntek da su opinión sobre el reggaetón. En 2022, por ejemplo, pidió que se regulara el volumen del género cuando se pusieran en establecimientos públicos. Y el año pasado, intentó explicar la razón por la que a los jóvenes les gusta este género musical. “Es lógico que la gente joven tienda más a acercarse a los ritmos y entre más adulto te empieza a interesar más melodía”.

¿Tú qué opinas? ¿Te hubieras quedado con el disco de Karol G?

No olvides leer: