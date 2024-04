¿Expulsarán a Lupillo Rivera? Fans de LCDLF 4 critican al cantante por esta razón

Las cosas se están poniendo muy tensas entre Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez

Lupillo Rivera está en el centro de atención de los televidentes que siguen en vivo La Casa de los Famosos 4. Tras el altercado que protagonizó con Rodrigo Romeh en el posicionamiento del domingo 14 de abril, lo han acusado de “acosador” y “obsesivo” con la modelo colombiana, a quien ya le había expresado sus sentimientos.

¿Qué pasó entre Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh?

Lupillo fue quien inició el conflicto al acercarse a Romeh y acusarlo directamente de haber “violado un código de hombres” al aproximarse a Gutiérrez.

Esto llevó al deterioro de su amistad. Durante el posicionamiento, Rivera expresó: “Romeh, ha sido un placer jugar contigo, conocerte, aprender de ti, enseñarte cosas nuevas. Hay códigos de hombres, aquí las mujeres no cuentan”, dijo.

Luego, visiblemente molesto, agregó: “Me avergüenza que seas tan charlatán”. Romeh no se quedó atrás y en su turno de respuesta acusó a Lupillo de ser un “mentiroso” y de maltratar a Ariadna durante las últimas semanas. Antes de que pudieran llegar a los golpes, los demás famosos intervinieron y los separaron en La Casa de los Famosos 4.

Compilación de todas las veces que Ariadna Gutiérrez dijo NO. Y ahora los panelistas venden la retórica de que ella le dió esperanzas al obsesivo de Lupillo Rivera. #LCDF4 pic.twitter.com/HOtIAGlL41 — Rafa (@Rafaelsbco) April 15, 2024

Usuarios apoyan a Ariadna Gutiérrez en LCDLF 4 tras el enfrentamiento entre Lupillo y Romeh

En las redes sociales, no han pasado por alto la actitud de Lupillo Rivera hacia el equipo Tierra y la modelo colombiana. A pesar de que él le había confesado sus sentimientos, no respetó la decisión de Ariadna de no iniciar un romance en el reality.

Algunos comentarios incluyen: “Así se siente explicarles a los fans de Lupillo Rivera una lección sobre maltrato emocional. No, señores, los golpes no son el único tipo de violencia”, “No a la agresión, no al maltrato, no a la provocación, no a las amenazas, (...) Digamos no a Lupillo Rivera”, “El violentador y acosador Lupillo Rivera” y “¡Las mujeres sí cuentan, Lupillo!”.

Aunque el cantante de ‘Grandes Ligas’ no está nominado este lunes, los seguidores piden su expulsión y muestran su apoyo a Romeh y Ariadna para que continúen en el reality de Telemundo.

Los nominados de hoy en La Casa de los Famosos 4 son:

Rodrigo Romeh

Ariadna Gutiérrez

Patricia Corcino

Maripily Rivera

¿Quién crees que sea eliminado en la gala de expulsión de LCDLF 4?

