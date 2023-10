¿Alex Syntek cantaría corridos tumbados? Esta es la condición que puso para hacerlo

Desde hace algunos meses, los corridos tumbados han ganado popularidad en México, sobre todo por el éxito alcanzado por exponentes como Peso Pluma y Natanael Cano; sin embargo, este género musical no ha sido del gusto de todos debido a sus letras.

Es por ello que, relacionado con este tema, Aleks Syntek volvió a expresarse sobre el reggaetón y los corridos tumbados, dejando en claro que ya cambió de opinión y sí realizaría música así... pero bajo algunas condiciones especiales, ¿cuáles son? Conócelas aquí en TVyNovelas.

ALEKS SYNTEK SÍ HARÍA CORRIDOS TUMBADOS Y HASTA REGGAETÓN

Fue en una reciente entrevista para “Venga la Alegría” que Aleks Syntek aceptó que, contrario a lo que declaró hace unos años, sí estaría dispuesto a incursionar en el reggaetón y hasta en los corridos tumbados... aunque eso sí, bajo algunos requisitos especiales:

“Incluso de música urbana lo llegaría a hacer si fuera el contenido adecuado y el tratamiento adecuado”

“Me han enseñado la música desde Peso Pluma y todos los que ahorita están de moda en corridos… las melodías son extraordinarias, los arreglos son increíbles, pero el contenido es un poco similar en el sentido de que dice ‘Yo vengo de abajo, me superé, ahora soy poderoso, puedo contigo y todos, traigo muchas chavas’”, opinó Aleks.

“Si es que algún día hago un corrido porque sí me gustaría, (la condición es) meterle otro contenido. Si el tipo que me invite me da chance de intervenir como compositor entonces se vale, incluso de música urbana lo llegaría a hacer si fuera el contenido adecuado y el tratamiento adecuado”, señaló el músico.

“LOS ALGORITMOS PREMIAN LA CANTIDAD Y NO LA CALIDAD”

Finalmente, Aleks Syntek hizo una reflexión sobre la industria musical actual, pues el público, consideró el cantautor, no está educado para distinguir entre “calidad y cantidad”.

“Aguas porque los chavos jóvenes que están haciendo boleros, rock, ranchero y demás están siendo castigados por la indiferencia de los algoritmos de las plataformas. Premian la cantidad y no la calidad; si haces buena música le vale gorro al algoritmo”, advirtió el músico.