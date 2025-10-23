Aldo de Nigris confirma que su abuela, ‘Doña Alegría’, le robó dinero: “Sí, ya la conocemos y no me engancho”

“Sí, ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”.

Tras ganar ‘La Casa de Los Famosos México’, Aldo De Nigris aseguró que con su premio buscaba comprarle una casa a su mamá, sin embargo, a su salida del reality las cosas con su familia se pusieron difíciles.

Antes de regresar a su ciudad natal, Aldo acudió a una entrevista con Maxine Woodside para su programa ‘Todo para la Mujer’, donde desmintió que su familia busque tener un beneficio económico tras su exitosa participación en el programa.

En ese entonces, el regiomontano reveló que lo único que ha recibido de su familia son consejos para “tomarse las cosas con calma”.

“Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica. Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar”, confesó.

Sin embargo, Aldo se reencontró con su familia, entre ellos, su tío Poncho, con quien realizó una entrevista para el podcast ‘Cara a cara’, en el que terminó exponiendo un robo que sufrió por parte de su abuela.

Entre risas, Aldo dijo que su abuela, Leticia Guajardo, mejor conocida como ‘Doña Alegría, le había “robado un dinerillo”.

“Poquito, poquito, sí, pero no hay pe*o. Ahí agarró (dinero)... Sí, ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”, dijo el influencer a Poncho.

El también participante de ‘La Casa de Los Famosos México’, en su primera temporada, reaccionó a la confesión de su sobrino y destacó que él le había pedido a su mamá que no tomara del dinero de Aldo.

"¿Te chin*o lanita o no? Está arreglando la casa... Le dije ‘no le agarres y arréglale el Jeep que le dejaste’, pero ya la conocemos”, expresó Poncho.

Y añadió que “ella fue la que me ayudó a disfrutar la casa. De verdad, porque llegué a la casa después del reality y aquí son los verdaderos put*zo*”.

‘Doña Alegría’ desmiente robo a su nieto

La señora Guajardo utilizó sus redes sociales para desmentir que haya tomado del dinero de Aldo mientras él estaba aislado en ‘La Casa de Los Famosos México’.

“Es puro rollo lo del dinero que le robé y todo”, dijo la mamá de Poncho de Nigris.

Y añadió después que sí tomó dinero, pero para meterlo al banco y evitar riesgos en su casa, afirmó.

“Claro que yo no le robé nada, increíblemente, lo único que hice fue meterlo al banco para que no hubiera riesgo en la casa y ya, eso fue todo lo que hice”, finalizó.

Pese a los dimes y diretes que ha enfrentado la familia en las últimas semanas, Aldo de Nigris se ha dejado ver muy cercano a ellos, incluso ha hecho algunos lives junto a su abuela y Aarón Mercury.

