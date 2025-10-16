Aldo De Nigris apareció de sorpresa con Laura Pausini y juntos cantaron ‘Víveme’

Tras haber ganado el reality ‘La Casa de Los Famosos México’, Aldo De Nigris está viviendo momentos que jamás imaginó. Y es que el regiomontano tuvo la oportunidad de conocer a la cantante italiana Laura Pausini. Y no sólo eso, cantó con ella.

El encuentro entre la intérprete de ‘Víveme’ y De Nigris se dio en el bar temático ‘Sala de Despecho’, en la Ciudad de México, un espacio dedicado a las canciones de desamor.

Aldo de Nigris y Laura Pausini cantando ‘Víveme’. Nelly Figueroa

En el lugar, Aldo convivió con Laura, luego del paso de la intérprete de éxitos como ‘La Soledad’, ‘Víveme’ y ‘Entre tú y mil mares’, por el país, donde se encuentra promocionando la gira que realizará en 2026.

A través de imágenes que circulan en redes sociales, se observa cómo Aldo pudo interpretar junto a Laura el icónico tema que se le escuchó cantar al exhabitante al interior de ‘La Casa de Los Famosos México’.

La emoción fue evidente. Aldo se unió a Laura para interpretar juntos uno de sus éxitos más reconocidos, ‘Víveme’, mientras intentaba seguir la letra en el karaoke del lugar. Laura, sorprendida y complacida por la presencia del exfutbolista y ahora celebridad televisiva, le acercó el micrófono y juntos compartieron un instante musical que encantó a los asistentes.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar. Internautas celebraron la colaboración improvisada entre las dos estrellas.

Sin lugar a dudas, este momento marcará un capítulo más en la carrera de Aldo de Nigris, quien continúa consolidándose no sólo como ganador de un reality, sino como una figura del espectáculo capaz de codearse con estrellas internacionales.