Los traumas que deja La Casa de los Famosos: habitantes confiesan secuelas

“Fac salió bien traumadín”, dice Verónica Jaspeado refiriéndose a Facundo. Y lo dice en su cara. Y en televisión.

Jaspeado y Facundo son amigos entrañables desde hace más de 2 décadas. De hecho, el trauma al que se refiere la actriz no es de La Casa de los Famosos, sino de Big Brother VIP, reality show en el que participó el conductor en su edición de 2002.

Además de Facundo, varios habitantes y participantes de estos programas de realidad simulada han hablado abiertamente de las secuelas sicológicas que les dejó el encierro.

Paul Stanley y la paranoia

La Barbie Juárez estuvo encerrada con Paul Stanley en La Casa de los Famosos de 2024. En una de sus conversaciones, ella le recomendó una serie llamada The White Castle.

Cuando Paul Stanley fue eliminado de LCDFM, recordó esa recomendación y un día, estando con su esposa decidió comenzar a verla.

Se tata de una serie que plantea una realidad alterna que se construye para manipular a los personajes.

“Estaba yo viendo la serie y volteó a ver a mi mujer y le digo: ¿qué tal que todo esto fue una estrategia para... pues como un lavado de cerebro”.

El Borrego Nava y el short de la vergüenza

El Borrego Nava, que hoy es panelista de LCDF, fue pionero de los realities shows en México con su participación en el Big Brother VIP.

“Yo estuve 74 días; el primer día que llegue a la casa, me metí a la regadera con short... y mi esposa me vio y me pregiuntó: ¿pooor?”

Un mundo vigilaba a Facundo

Facundo, cuando salió de Big Brother, fue a visitar a Verónica Jaspeado y ahí descubrió que arrastraba una paranoia de la que no se había dado cuenta porque le parecía hasta normal.

La actriz lo recuerda así:

“Llevábamos un rato cotorreando y de repente me dice ‘oye, pero ¿te importa si cerramos las cortinas’. Y las cerró... mira, si hubiera tenido pinzas, se las pone”

Pasaba que Facundo tenía la impresión de que alguien lo vigilaba, que había cámaras que lo grababan y micrófonos que lo escuchaban.

La doble experiencia de Gomita

Gomita ha estado en el Hotel VIP primero y luego en La Casa de los Famosos. La primera experiencia fue tan postraumática que ella misma ha confesado que llegó a considerar quitarse la vida.

Para cuando salió de La Casa de los Famosos, aprovechó la experiencia anterior y con mayor madurez emocional, se tomó las cosas con perspectiva.

“Lo más duro fue ver a mi mamá porque no encontraba como explicarme todo lo que se dijo de mí dentro de La Casa. La anterior ocasión, cuando salí del reality fue terrible para mí porque me decía pirata de Culiacán, hija de Lin May y entonces yo pensaba que todo lo que había hecho estaba mal”.

Para su salida de La Casa de los Famosos, se preparó para algo similar y eso le permitió superarlo rápido: “Le dije a mi mámá: sí ya sé que eme dicen Maui y también mamá Coco. Y ya, fue como un alivio... aunque me hizo prometer que nunca me volvería a meter en un reality”.

¿Yordi va desnudo?

Yordi Rosado es otro de los que estuvieron en Big Brother VIP, experiencia de la que salió con dos traumas que lo persiguieron durante un rato porque, además, se presentaban en las rutinas de su vida diaria.

“La primera noche con mi esposa, me asuste, La volteé a ver y dijo: ay ca... quién es esta vieja”.

La otra situación se le presntaba mientras estaba en una tienda de compras, una tienda departamental.

“Yo sentía que todo mundo me veía desnudo, pero no de no tener ropa sino desnudo de que conocían todo de mí”.

Fue tan apremiante la sensación de desnudez que ese día Yordi salió corriendo de la tienda.