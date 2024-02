Alana y La Bebeshita protagonizan un tenso encontronazo en LCDLF... ¡por un hombre!

Alana y La Bebeshita no dudaron en “sacar sus trapitos al sol” en La casa de los famosos 4 y protagonizaron un incómodo pleito por el amor de Rodrigo Romeh que estuvo a punto de enemistarlas.

El conflicto entre Alana y La Bebeshita escaló a tal grado que hasta el mismo Rodrigo estuvo presente durante la discusión, demostrando que los roces entre los participantes de La casa de los famosos 4 seguirán dando bastante de qué hablar en las próximas semanas.

Y es que las famosas se dijeron sus verdades con tal intensidad, que muchos de los inquilinos temieron que acabaran a los golpes, algo que finalmente no pasó; de hecho, incluso lograron llegar a un acuerdo que calmó las aguas al interior de la casa.

ASÍ FUE EL ENCONTRONAZO ENTRE ALANA Y LA BEBESHITA POR RODRIGO ROMEH

Tanto para los inquilinos como para los internautas que siguen el día a día de La casa de los famosos 4, fue clarísimo que el influencer deportivo Rodrigo Romeh se convirtió en el crush de Alana y La Bebeshita.

“Me cae muy bien Romeh pero para mí es más importante mi amistad porque es de años”

Este triángulo amoroso fue el pretexto perfecto para que La Bebeshita le reclamara a Alana por coquetear con Rodrigo a pesar de que ella le había confesado que el influencer deportivo le gustaba; sin embargo, Alana explotó, negándolo todo:

“Yo con Romeh nunca he hecho nada más allá de una amistad (...) cualquier acción que yo haga que estuviera Romeh involucrado le estaba coqueteando. Me cae muy bien Romeh pero para mí es más importante mi amistad porque es de años”, aseguró Alana.

La Bebeshita aprovechó la tensión para decirle algunas verdades a su amiga, sobre todo los detalles que le desagradaron de ella, pues aseguró que a pesar de que le confesó que Romeh le gustaba, Alana le comenzó a coquetear:

“Si yo tengo que dejar de hablarle a Romeh para que tú estés tranquila y no pierda mi amistad contigo, lo voy a hacer”

“Es como la acción de que tú decías ‘no me gusta, no me gusta’, y de repente ya andaban. Yo perdí esa confianza (...) no era tu relación con Sebas, es la acción, entonces yo ya tenía desconfianza”, aseguró La Bebeshita.

Finalmente, luego de una discusión que duró varios minutos y que tuvo a Alana al borde del llanto, las famosas lograron limar asperezas y acordaron mantener la amistad a pesar de todo:

“Y te dije, si yo tengo que dejar de hablarle a Romeh para que tú estés tranquila y no pierda mi amistad contigo, lo voy a hacer”, le dijo Alana a La Bebeshita.

