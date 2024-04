Alana Lliteras y su airado reclamo a Cristina Porta en LCDLF 4, ¿qué pasó entre ella y Carlos Gómez?

A pesar de que cada vez quedan menos inquilinos, la situación está que arde en La casa de los famosos 4; en esta ocasión, Alana Lliteras se convirtió en un importante tema de debate en redes sociales luego de unas explosivas palabras que le dedicó a su compañera, Cristina Porta.

“Sin pelos en la lengua”, la ganadora de MasterChef Junior aprovechó la ronda de posicionamientos contra los nominados que tuvo lugar este 1 de abril para decirle unas cuantas verdades a Cristina Porta, a quien acusó de haberla hecho sentir vulnerable por hablar sobre un incómodo episodio que pasó entre ella y “ El Cañón ”.

ESTA FUE LA ÁSPERA DISCUSIÓN ENTRE ALANA LLITERAS Y CRISTINA PORTA

En la ronda de posicionamientos contra los nominados que tuvo lugar este lunes, Alana se formó detrás de Cristina Porta debido a una conducta que jamás le perdonará:

“Me sentí expuesta, me sentí incómoda, me causaste ansiedad, me hiciste sentir mal”

“En el posicionamiento anterior no te importó exponer en una gala en vivo ante miles de personas una situación personal que tú misma dijiste que era delicada. Me sentí expuesta, me sentí incómoda, me causaste ansiedad, me hiciste sentir mal”, reclamó Lliteras.

Cristina Porta, por su lado, no se quedó callada y le respondió a su compañera que ella misma ya había comentado el tema delicado, ¿pero de qué estaban hablando ambas famosas?

ESTA FUE LA SITUACIÓN QUE GENERÓ LA MOLESTIA DE ALANA LLITERAS

Todo ocurrió durante las primeras semanas de La casa de los famosos 4 durante una convivencia que todos los participantes tuvieron en la alberca: presuntamente en ese lugar, Carlos Gómez “El Cañón” habría tenido un comportamiento inapropiado con Alana Lliteras.

El episodio no pasó a mayores y todo quedó en una anécdota que nunca llegó a confirmarse del todo hasta que “La Bebeshita” habló sobre el incómodo episodio, aunque para ella Alana fue quien tuvo la culpa porque consideró que “se lleva y no se aguanta”.