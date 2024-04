¿En qué se hubiera gastado Alfredo Adame el premio de LCDLF 4? Esto reveló el conductor entre lágrimas

Alfredo Adame ya salió de La casa de los famosos 4; sin embargo, las controversias no han terminado a pesar de su sorpresiva eliminación, y así lo demostró el conductor al revelar en qué se hubiera gastado el gran premio final.

La eliminación de Alfredo Adame causó un gran desconcierto entre los fans del reality de Telemundo, quienes no se esperaban esta decisión por parte de La Jefa; sin embargo, para fortuna de los seguidores del conductor, sus declaraciones siguen dando bastante de qué hablar.

Por ejemplo, recientemente se viralizó un video en donde Alfredo Adame, entre lágrimas, reveló en qué se había gastado el jugoso sueldo que recibía cada semana por ser parte de La casa de los famosos 4 , al tiempo que detalló que le hubiera gustado ganarse el gran premio final de 200 mil dólares por una conmovedora razón.

¿QUÉ HUBIERA HECHO ALFREDO ADAME CON EL GRAN PREMIO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 4?

Como te informamos en TVyNovelas , Alfredo Adame era uno de los inquilinos más famosos del reality, por lo que su sueldo rondaría en hasta 18 mil dólares semanales, una cantidad nada despreciable que invirtió de una forma muy noble, según reveló el famoso durante una charla en el programa Soy famoso, sácame de aquí.

“El sueldo completo y el premio lo doné a 250 pelucas para niñas de siete a 17 años con cáncer”

El conductor enterneció a sus seguidores al revelar, en medio del llanto, que tanto el premio (de menor monto) que se llevó por haber participado en L a casa de los famosos 4 , así como su sueldo semanal, lo destinó a una fundación que atiende a niños con cáncer:

“El sueldo completo y el premio lo doné a 250 pelucas para niñas de siete a 17 años con cáncer”, comentó el famoso, quien sin dudarlo, aseguró que de haberse llevado los 200 mil dólares los hubiera destinado a la misma causa.

“Lo único que me duele de haber sido eliminados de La casa de los famosos 4 es no haber podido ganar los 200 mil dólares para regalárselos a ellos y la fundación”, expresó Adame.

ASÍ REACCIONARON LOS INTERNAUTAS A LA CONMOVEDORA REVELACIÓN DE ALFREDO ADAME

Como era de esperarse, los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer en el video donde se recopilaron las declaraciones de Adame y que pronto se popularizó en TikTok , y es que si bien algunas personas no creyeron en sus palabras e incluso aseguraron que todo se trató de un truco que el presentador usó para mejorar su imagen pública, otras no dudaron en expresarle todo su apoyo.

“El rey sin corona, el programa ya no tiene sentido sin Alfredo Adame”, “Te robaron señor Adame, TÚ ERAS EL GANADOR” y “Adame es un gran hombre” fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes incluso reafirmaron la teoría de que la salida del conductor fue producto de un fraude.