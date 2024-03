El desgarrador pedido de disculpas de Carlos Gómez: dijo que pagó ‘el precio más alto’ por golpear a Rodrigo Romeh

Carlos Gómez le ofreció, entre lágrimas, una disculpa a Rodrigo Romeh por golpearlo luego de convertirse en el primer expulsado La casa de los famosos 4, y así justificó su actuar agresivo.

“El Cañón” no sólo se disculpó con Romeh, sino con toda su familia en una intervención que dio bastante de qué hablar en redes sociales y en donde reconoció que estuvo “bajo condiciones extremas” que lo hicieron reaccionar de una forma incorrecta.

El exbeisbolista reapareció en La casa de los famosos 4, aunque ahora en compañía de los conductores Nacho Lozano y Jimena Gállego, para hablar sobre el vergonzoso incidente que protagonizó hace unos días, cuando le dio un fuerte puñetazo en el rostro a Rodrigo Romeh durante una discusión entre los inquilinos.

“FUE UNA ENSEÑANZA": CARLOS GÓMEZ LE PIDE PERDÓN A RODRIGO ROMEH POR GOLPEARLO

Carlos Gómez se dio su tiempo para contar su verdad sobre lo sucedido y, bañado en llanto, reconoció su error, al tiempo que le pidió perdón a Rodrigo Romeh, su familia e incluso a la producción de La casa de los famosos 4 y a la audiencia:

“Les pido disculpas por lo sucedido. Me siento muy apenado por lo que ocurrió. He aprendido una lección”

“Tomo el momento para dar mis disculpas. De primer plano a Romeh, como sé que no me está viendo, le doy este mensaje a la familia de Romeh. Les pido disculpas a su familia, al equipo Agua. Fue una enseñanza”, expresó el deportista.

“El Cañón” reconoció que estuvo bajo condiciones extremas, lo que lo hizo actuar de una forma equivocada y que le trajo consecuencias que lamenta hasta ahora:

“Les pido disculpas por lo sucedido. Me siento muy apenado por lo que ocurrió. He aprendido una lección. Creo que pagué el precio más alto, salir de la competencia cuando no quería”, expresó Gómez, quien también tuvo tiempo para recomendar que es mejor pensar las cosas antes de actuar.