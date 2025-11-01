Al interior del camerino de Shakira en Televisa: “es más grande que mi casa”, dice Aaron Mercury

“Esto es el doble de mi casa”, dijo Aaron Mercury cuando se infiltró en el camerino de Shakira en Televisa.

La cantante colombiana dio un breve concierto como parte del Upfront 2026 de Televisa, evento en el que se mostraron los adelantos de la programación que se presentará el siguiente año, en la cual se incluye la transmisión de los partidos del Mundial de Futbol.

Aaron Mercury jugó a burlar la vigilancia en torno de la cantante colombiana y grabó un video para sus redes sociales en el que supuestamente entra al camerino de Shakira con ayuda de un par de fans.

Es decir, sí entró al espacio que se adaptó para la colombiana dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel, pero no lo hizo sin permiso ni a escondidas.

¿Cómo era el camerino que usó Shakira en Televisa?

El influencer mostró el interior de ese camerino que era efectivamente muy amplio y tiene la apariencia de una habitación de hotel.

Aaron Mercury tuvo acceso privilegiado TikTok

En la parte central del espacio había una amplia sala con dos largos sillones y una iluminación cálida.

El espacio fue adecuado dentro de Televisa San Ángel Captura TikTok

Todos los muebles, además estaban en color biege con decorados en dorado, mietras que las cortinas eran blancas.

“Esas son sus pantuflas que son rosita peluchón, de la familia P.Luche”, señaló Mercury al encontrar el calzado de descanso de Shakira en una de las esquinas del camerino.

Las pantuflas asombraron a Mercury Captiura TikTok

También había un espacio con una mesa y un par de sillas con servicio de café. Hacia la parte de atrás del espacio había un baño y una mesa larga para colocar el catering.

